Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Lập biện pháp thi công, tiến độ thi công.

Giám sát kỹ thuật, an toàn, hướng dẫn kỹ thuật thi công các công trình kết cấu thép.

Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá các công đoạn thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin và ghi nhật ký công trình.

Đôn đốc kỹ thuật thi công đảm bảo thời gian và hiệu quả công trình.

Kiểm tra vật tư hàng hóa, giao - nhận vật tư hàng hoá.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế thi công trên công trường.

Nghiệm thu nội bộ và nghiệm thu với khách hàng các công việc, hạng mục và toàn bộ công trình.

Xác nhận khối lượng, hạng mục đã được nghiệm thu đạt tiêu chuẩn chất lượng với CĐT, thầu chính và thầu phụ.

Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu và bàn giao công trình.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng/ Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành XD, cơ khí...

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực giám sát thi công

Biết sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Autocad, word, excel...

Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, tư duy sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Trung thực, nhiệt huyết, chịu được áp lực, có khả năng bao quát công việc.

Có thế đi công tác các dự án tại Miền Bắc

Tại Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lên đến 25tr/tháng

Trợ cấp chi phí ở, đi lại các dự án

Điều chỉnh lương 1 năm/lần

Thưởng lễ/ tết, sinh nhật, lương tháng 13, ...

Thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm

Tham gia du lịch hàng năm

Các chế độ Bảo hiểm đầy đủ

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Có cơ hội làm việc với các khách hàng nước ngoài như: Nhật, Hàn, ...

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Cung câp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc

