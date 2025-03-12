Tuyển Kỹ sư xây dựng Animals Asia làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Dự án cứu hộ gấu tại Vườn Quốc gia Bạch Mã do Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia Foundation) hợp tác với Cục Lâm nghiệp & Kiểm lâm đại diện là Vườn quốc gia Bạch Mã thực hiện. Dự án với quy mô cứu hộ và nuôi dưỡng trong môi trường bán hoang dã cho 300 cá thể gấu với mục đích chấm dứt việc nuôi nhốt gấu trong tư nhân vào cuối năm 2026, góp phần bảo tồn loài Gấu ở Việt Nam và trong khu vực.

Tổ chức động vật Châu Á cần tuyển một Kỹ sư giám sát xây dựng làm việc tại

tại Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam Cơ Sở II để giám sát các hoạt động xây dựng tại công trường của Trung tâm.

Tóm tắt vị trí: Giám sát các hoạt động xây dựng pha 2 của Trung tâm cứu hộ gấu, trực tiếp quản lý một giám sát hiện trường.

Địa điểm: Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam Cơ Sở II, Vườn quốc gia Bach Mã, Tỉnh Thừa thiên Huế.

Thời gian làm việc: Toàn thời gian

Thời hạn: 8-10 tháng

Lương: Thỏa thuận

Mô tả nhiệm vụ:

- Giám sát chất lượng thi công xây dựng đảm bảo thi công và lắp đặt thiết bị đúng hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật trong bản vẽ và hợp động xây dựng.

- Quản lý các công việc của giám sát hiện trường.