Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 2 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

- Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Triển khai, lắp đặt hệ thống camera giám sát, hệ thống mạng internet, cài đặt và hướng dẫn sử dụng các hệ thống đã triển khai
Triển khai, lắp đặt hệ thống camera giám sát, hệ thống mạng internet, cài đặt và hướng dẫn sử dụng các hệ thống đã triển khai
- Kiểm tra, bảo trì, khắc phục lỗi sự cố thiết bị, hệ thống camera, internet
- Tham gia hỗ trợ khảo sát lên phương án thiết kế cho khách hàng

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ cao đẳng nghề điện, điện tử hoặc CNTT
Tốt nghiệp từ cao đẳng nghề điện, điện tử hoặc CNTT
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm triển khai hệ thống camera, mạng, có kinh nghiệm bảo trì, khắc phục hệ thống cho khách hàng
- Có khả năng đi công tác tỉnh.
Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng đầy đủ BHXH
Được thưởng lễ Tết, thưởn tháng 13, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, Ngõ 479 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

