Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 2 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội - Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Triển khai, lắp đặt hệ thống camera giám sát, hệ thống mạng internet, cài đặt và hướng dẫn sử dụng các hệ thống đã triển khai

-

Triển khai, lắp đặt hệ thống camera giám sát, hệ thống mạng internet, cài đặt và hướng dẫn sử dụng các hệ thống đã triển khai

- Kiểm tra, bảo trì, khắc phục lỗi sự cố thiết bị, hệ thống camera, internet

Kiểm tra, bảo trì, khắc phục lỗi sự cố thiết bị, hệ thống camera, internet

- Tham gia hỗ trợ khảo sát lên phương án thiết kế cho khách hàng

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ cao đẳng nghề điện, điện tử hoặc CNTT

-

Tốt nghiệp từ cao đẳng nghề điện, điện tử hoặc CNTT

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm triển khai hệ thống camera, mạng, có kinh nghiệm bảo trì, khắc phục hệ thống cho khách hàng

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm triển khai hệ thống camera, mạng, có kinh nghiệm bảo trì, khắc phục hệ thống cho khách hàng

- Có khả năng đi công tác tỉnh.

Có khả năng đi công tác tỉnh.

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng đầy đủ BHXH

Được thưởng lễ Tết, thưởn tháng 13, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin