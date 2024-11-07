Tuyển Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Công ty TNHH công nghệ tự động hóa Hoàng Gia làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Tại Công ty TNHH công nghệ tự động hóa Hoàng Gia
- Hải Phòng: 103 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, Lê Chân
Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Khảo sát, thiết kế, lên dự toán các hạng mục thiết bị, vật tư cho dự án điện mặt trời, điện công nghiệp
- Điều hành, giám sát, triển khai thi công, lắp đặt các dự án kỹ thuật liên quan đến năng lượng mặt trời cũng như công tác bảo trì, bảo dưỡng.
- Xử lý các vấn đề kỹ thuật và bảo hành liên quan
- Hướng dẫn vận hành, nghiệm thu thiết bị, công trình cho khách hàng
- Tư vấn kỹ thuật: đánh giá, đề xuất các phương án, giải pháp kỹ thuật cho Ban Giám đốc, Phòng kinh doanh và khách hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chấp nhận đi công tác khi có yêu cầu từ cấp trên.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật năng lượng thông minh/nước nóng trung tâm
- Biết sử dụng các phần mềm: Autocad, Ms Project, Office.
- Có thể đọc và phân tích các bản vẽ kỹ thuật
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Thái độ trung thực, đạo đức nghề nghiệp tốt
Tại Công ty TNHH công nghệ tự động hóa Hoàng Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ, phúc lợi công ty đầy đủ
Môi trường làm việc năng động
Được tham gia các khóa đào tạo sâu về chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ tự động hóa Hoàng Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
