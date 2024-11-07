Tuyển Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Công ty TNHH công nghệ tự động hóa Hoàng Gia làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 103 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, Lê Chân

Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật

- Khảo sát, thiết kế, lên dự toán các hạng mục thiết bị, vật tư cho dự án điện mặt trời, điện công nghiệp

- Điều hành, giám sát, triển khai thi công, lắp đặt các dự án kỹ thuật liên quan đến năng lượng mặt trời cũng như công tác bảo trì, bảo dưỡng.

- Xử lý các vấn đề kỹ thuật và bảo hành liên quan

- Hướng dẫn vận hành, nghiệm thu thiết bị, công trình cho khách hàng

- Tư vấn kỹ thuật: đánh giá, đề xuất các phương án, giải pháp kỹ thuật cho Ban Giám đốc, Phòng kinh doanh và khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp trung cấp cao đẳng trở lên, chuyên ngành cơ điện tử, điện lạnh, kỹ thuật điện công nghiệp, xây dựng.

- Chấp nhận đi công tác khi có yêu cầu từ cấp trên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật năng lượng thông minh/nước nóng trung tâm

- Biết sử dụng các phần mềm: Autocad, Ms Project, Office.

- Có thể đọc và phân tích các bản vẽ kỹ thuật

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Thái độ trung thực, đạo đức nghề nghiệp tốt

Tại Công ty TNHH công nghệ tự động hóa Hoàng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng tương xứng với năng lực

Chế độ, phúc lợi công ty đầy đủ

Môi trường làm việc năng động

Được tham gia các khóa đào tạo sâu về chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ tự động hóa Hoàng Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin