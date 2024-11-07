Tuyển Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG CUNG ỨNG VIỆT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 01 Cồn Dầu 23, Cẩm Lệ

Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật

- Kiểm duyệt, đảm bảo ngân sách dự án đã duyệt.

- Họp điều hành dự án nội bộ, phối hợp với BQL/TV/đơn vị khác.

- Kiểm tra, đánh giá và giới thiệu NTP/TĐ có năng lực

- Xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật thi công, kỹ thuật của sản phẩm.

- Thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình làm việc nội bộ và các công tác khác do Lãnh đạo giao.

Tham gia cùng các phòng ban đàm phán với Chủ đầu tư, khách hàng, đối tác.

Tiếp nhận hồ sơ dự án (hợp đồng, báo giá, kế hoạch vật tư, ..) khảo sát mặt bằng thi công.

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ thi công, nhân sự, kế hoạch thi công, tiến độ thi công, chi phí dự trù dự án,...

Chỉ đạo thành lập Bộ phận An toàn vệ sinh lao động nội bộ tại công trường.

Hỗ trợ PM lập tiến độ tổng dự án và bám sát tiến độ đặt ra.Lập báo cáo ngày và tuần cho dự án.

Lập biện pháp thi công tổng thể cũng như từng phần hạng mục công việc của dự án.

Kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp tại công trình. Nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán với nhà thầu phụ, tổ đội.

Quản lý các thiệt bị, vật tư được sử dụng ở các dự án. Lập sơ đồ tổ chức, mô tả công việc, phân công nhiệm vụ. Đánh giá hiệu quả nhân viên cấp dưới. Chia sẻ kinh nghiệm với các giảm sát, đội trưởng. Nắm bắt nguyện vong, tâm tư của cấp dưới.

Tham gia các cuộc họp với ban chỉ huy công trình, chủ đầu tư, khách hàng, nhà thầu phụ,...

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo Autocad, Revit, MS Project

- Tốt nghiệp Đại học các trường liên quan chuyên ngành điện;

- Có chứng chỉ hành nghề giám sát, chỉ huy trưởng

-Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao, sẵn sàng đi công tác nếu cần thiết

- Kinh nghiệm 3 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG CUNG ỨNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật

Mức lương: từ 15-20tr

Lương tháng 13

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Du lịch 1 lần/năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, team hòa đồng, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG CUNG ỨNG VIỆT

