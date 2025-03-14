Tuyển Kỹ thuật IT AZPLAYS Co., LTD làm việc tại Quốc tế thu nhập 177 - 2,147 USD

Mức lương 177 - 2,147 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Quốc tế: Toà nhà Won Majestic - Phum 4, Phường Sangkat 4, Quận 2 Thnou St, TP Krong Preah Sihanouk, Cambodia

Mô Tả Công Việc

- Khảo sát, thu thập yêu cầu, phân tích nghiệp vụ phần mềm.

- Nghiên cứu, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ hệ thống.

- Tài liệu hóa yêu cầu qua BRD, SRS, workflow, Use Case, wireframe/mockup, và báo cáo.

- Phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo hiểu đúng yêu cầu và hỗ trợ triển khai sản phẩm.

- Hỗ trợ lập kế hoạch, kiểm tra chất lượng hệ thống, giải quyết vướng mắc trong quá trình phát triển.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc liên quan.

- Chấp nhận Fresher hoặc Junior, hoặc lập trình viên (Dev) muốn chuyển hướng sang BA (có hỗ trợ đào tạo).

- Hiểu biết cơ bản về UI/UX, thành thạo công cụ vẽ mockup (Figma, Visio…).

- Khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

- Kỹ năng phân tích, tư duy logic và giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và theo nhóm.

- Đam mê nghiên cứu, tìm hiểu và đánh giá các giải pháp công nghệ.

Tại AZPLAYS Co., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

