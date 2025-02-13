Tuyển Kỹ thuật IT CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM làm việc tại Bình Thuận thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Kỹ thuật IT CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM làm việc tại Bình Thuận thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM

Kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận:

- 344 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7.

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Quản lý và giám sát hệ thống Email Server của công ty và khách hàng.
Cấu hình, bảo trì và tối ưu hóa các dịch vụ email, bao gồm cài đặt SSL, bảo mật, và phòng chống spam.
Đảm bảo hệ thống email hoạt động ổn định, xử lý các sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống email.
Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Email Server.
Nghiên cứu và đề xuất các công nghệ và giải pháp email mới nhằm cải thiện hiệu suất và bảo mật hệ thống.
Lập báo cáo định kỳ về hiệu suất và tình trạng hệ thống.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản trị Mail Server.
Có kiến thức sâu về các giao thức email (SMTP, IMAP, POP3).
Thành thạo các hệ thống Mail Server phổ biến (MDaemon, Postfix, Exim MTA...).
Kỹ năng phân tích và xử lý sự cố tốt, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bảo mật và spam.
Có khả năng làm việc độc lập và xử lý công việc dưới áp lực cao.
Kỹ năng giao tiếp tốt để hỗ trợ khách hàng và làm việc với các nhóm khác.
Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.
Ưu tiên:
Ứng viên có kinh nghiệm làm việc, triển khai các hệ thống Email Server lớn( Open source) có thể mở rộng và tương thích với nhiều ứng dụng.
Có các chứng chỉ liên quan đến Linux System Admin (LPI ) hoặc Cloud Services (AWS, Google Workspace, Microsoft 365).
Kinh nghiệm làm việc với các công cụ giám sát (monitoring) và Sao lưu dữ liệu (backup).
Có kinh nghiệm viết script tự động hóa (PowerShell, Bash).

Tại CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội theo qui định của pháp luật.
Thăng tiến liên tục theo khả năng đóng góp cho Công ty không giới hạn thời gian làm việc.
Được hưởng tháng lương 13.
Được đào tạo theo chương trình Đào tạo của công ty
Được cấp đồng phục hàng năm.
Được ít nhất 1 chuyến du lịch hàng năm.
Được phụ cấp cơm trưa, và các bữa ăn nhẹ trong ngày.
Được tham gia các hoạt động thể dục thể thao hàng tuần miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 344 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

