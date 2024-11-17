Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA) làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: SH0102 - Số 01 Phú Lợi, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc

1. Công việc chuyên môn kỹ thuật:

- Trực tiếp thực hiện các ca chăm sóc, trị liệu cho khách theo đúng tiêu chuẩn và quy trình thực hiện dịch vụ.

- Giải đáp các thắc mắc của khách hàng và thu thập thông tin hữu ích trong quá trình thực hiện dịch vụ/trị liệu cho khách hàng. Tư vấn khách hàng về các dịch vụ/ trị liệu dựa trên tình trạng và yêu cầu của khách.

- Tương tác và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng một cách lịch sự, chuyên nghiệp và nhã nhặn.

- Thúc đẩy việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng.

2. Vệ sinh phòng, máy móc:

- Làm sạch và chuẩn bị giường/phòng dịch vụ trước và sau khi khách sử dụng theo tiêu chuẩn quy định.

- Kiểm tra tình trạng của các thiết bị và báo cho Quản lý cơ sở hoặc Trợ lý nếu có nhu cầu sửa chữa hoặc bảo trì.

3. Dự trù mức tồn nguyên vật liệu, vật tư:

- Báo cáo tình trạng tồn dư của nguyên vật liệu, vật tư đến cấp trên để có kế hoạch đặt hàng và dự trù tồn kho đầy đủ.

4. Công việc khác:

- Tự quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản được giao.

- Duy trì kiến thức chuyên môn và kỹ thuật bằng cách tham dự các hội thảo chuyên ngành; xem xét các ấn phẩm chuyên nghiệp; thiết lập mạng lưới cá nhân; tham gia các hội nghề nghiệp.

- Báo cáo cho Cấp trên khi phát hiện hành vi vi phạm nội quy lao động, quy trình, quy định hoặc các hành vi khác có thể gây thiệt hại cho Công ty.

- Báo cáo các công việc phát sinh khác đến Cấp trên.

- Có trách nhiệm thực hiện đủ và đúng công việc do GĐCN và quản lý điều phối

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 06 tháng;

- Trung thực, chịu khó, có tinh thần học hỏi và tự giác tốt

- Có kỹ năng chốt sale tốt sẽ được ưu tiên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Lương cứng 5tr5 – 6tr + hoa hồng + tiền tour (Tổng thu nhập trên 15tr/tháng)

- Thử việc 1 tháng nhận 85% lương cơ bản

- Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết, các chế độ Bảo hiểm đầy đủ, du lịch 1 lần/năm.

- Được đào tạo, bồi dưỡng các chức năng nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)

