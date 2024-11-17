Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 88 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Vai trò: Kỹ thuật viên chuyên da thực hiện dịch vụ trị liệu chất lượng cao, đảm bảo sự hài lòng, an toàn và hiệu quả cho khách hàng.

Các dịch vụ mũi nhọn tại trung tâm: chăm sóc da cơ bản, chuyên sâu, nặn mụn, lấy ráy tai, laser triệt lông,...

Áp dụng đúng các kỹ thuật theo tiêu chuẩn của công ty đề ra.

Phối hợp với đội ngũ chuyên gia điều chỉnh phương pháp để đạt hiệu quả nhất cho khách hàng.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng:

Hướng dẫn cách vệ sinh, chăm sóc và duy trì hiệu quả trị liệu tại nhà.

Tư vấn upsale liệu trình và sản phẩm phù hợp cho khách hàng.

Ghi chép và báo cáo:

Báo cáo kết quả và tiến độ cho quản lý.

Hợp tác và đào tạo:

Đảm bảo môi trường làm việc an toàn và sạch sẽ.

Phối hợp với đội ngũ không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ.

Tham gia các buổi đào tạo và cập nhật kiến thức mới.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Nữ từ 20 - 35 tuổi. Ngoại hình đẹp, cao từ 1m58, da đẹp, dáng đẹp.

Số lượng tuyển: 05 Kỹ thuật viên.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu.

Kỹ năng: Giao tiếp khéo léo, ưu tiên có khả năng upsale liệu trình.

Kỹ năng:

Phẩm Chất Cá Nhân: có giọng nói truyền cảm, chăm chỉ chịu khó, trung thực và có trách nhiệm. Tỉ mỉ, chu đáo với khách hàng. Có tư duy lấy khách hàng làm trung tâm.

Tỉ mỉ, chu đáo với khách hàng. Có tư duy lấy khách hàng làm trung tâm.

Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Học nghề có lương: LCB 5.000.000 - 6.000.000đ/ tháng + Phụ cấp + Thưởng tour + Thưởng doanh số bán hàng + Thưởng nhân viên tháng + Thưởng nóng.

Mức thu nhập thực tế từ: 13.000.000 - 20.000.000đ/ tháng tùy năng lực.

Phụ cấp 1.200.000đ bao gồm: Hỗ trợ ăn trưa 900.000đ/ tháng. Phụ cấp xăng xe: 300.000đ

Thử việc 01 - 02 tháng nhận 85% LCB + Phụ cấp + Thưởng tour + Thưởng doanh số bán hàng + Thưởng nhân viên tháng + Thưởng nóng.

Xét tăng lương định kỳ hoặc theo năng lực.

Các chế độ hiếu hỉ, lễ tết, du lịch, team building,... đầy đủ theo quy định chung của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được đào tạo và phát triển chuyên sâu trong nghề, cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

