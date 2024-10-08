Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG QUỐC TẾ VIỆT PHÁP
- Khánh Hòa:
- Khánh Hoà
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch chăm sóc cây, chăm sóc bảo dưỡng vườn cây ăn quả định kỳ hàng tuần
Xây dựng tài liệu hướng dẫn về kỹ thuật cây trồng bao gồm: đặc tính của cây, cách chăm sóc, điều kiện thích hợp để cây phát triển ...
Thực hiện các thí nghiệm và nghiên cứu về giống cây trồng mới. Lai, tạo giống mới, chiết, ghép, giâm cành (khi công ty có nhu cầu)
Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, xén tỉa, trồng, nhân giống cây cho nhân viên phụ vườn
Thu thập và phân tích dữ liệu về năng suất cây trồng
Thường xuyên kiểm tra vật tư, dụng cụ lao động và có trách nhiệm điều chỉnh lượng vật tư hợp lý với thực tế sử dụng nhằm đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm
Thường xuyên kiểm tra giám sát nhân viên thực hiện công việc theo kế hoạch
Cập nhật và báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp định kỳ
Tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp theo mùa vụ
Lập kế hoạch chăm sóc cây, chăm sóc bảo dưỡng vườn cây ăn quả định kỳ hàng tuần
Xây dựng tài liệu hướng dẫn về kỹ thuật cây trồng bao gồm: đặc tính của cây, cách chăm sóc, điều kiện thích hợp để cây phát triển ...
Thực hiện các thí nghiệm và nghiên cứu về giống cây trồng mới. Lai, tạo giống mới, chiết, ghép, giâm cành (khi công ty có nhu cầu)
Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, xén tỉa, trồng, nhân giống cây cho nhân viên phụ vườn
Thu thập và phân tích dữ liệu về năng suất cây trồng
Thường xuyên kiểm tra vật tư, dụng cụ lao động và có trách nhiệm điều chỉnh lượng vật tư hợp lý với thực tế sử dụng nhằm đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm
Thường xuyên kiểm tra giám sát nhân viên thực hiện công việc theo kế hoạch
Cập nhật và báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp định kỳ
Tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp theo mùa vụ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung Cấp/Cao Đẳng chuyên ngành Nông nghiệp, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi hoặc các ngành liên quan
Sẵn sàng đi công tác tỉnh thường xuyên và dài ngày
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao
Có kiến thức cơ bản về nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sáng tạo trong công việc
Có khả năng sử dụng Microsoft Office
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG QUỐC TẾ VIỆT PHÁP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị phục vụ công việc
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG QUỐC TẾ VIỆT PHÁP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI