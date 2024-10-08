Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Khánh Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch chăm sóc cây, chăm sóc bảo dưỡng vườn cây ăn quả định kỳ hàng tuần Xây dựng tài liệu hướng dẫn về kỹ thuật cây trồng bao gồm: đặc tính của cây, cách chăm sóc, điều kiện thích hợp để cây phát triển ... Thực hiện các thí nghiệm và nghiên cứu về giống cây trồng mới. Lai, tạo giống mới, chiết, ghép, giâm cành (khi công ty có nhu cầu) Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, xén tỉa, trồng, nhân giống cây cho nhân viên phụ vườn Thu thập và phân tích dữ liệu về năng suất cây trồng Thường xuyên kiểm tra vật tư, dụng cụ lao động và có trách nhiệm điều chỉnh lượng vật tư hợp lý với thực tế sử dụng nhằm đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm Thường xuyên kiểm tra giám sát nhân viên thực hiện công việc theo kế hoạch Cập nhật và báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp định kỳ Tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp theo mùa vụ

Lập kế hoạch chăm sóc cây, chăm sóc bảo dưỡng vườn cây ăn quả định kỳ hàng tuần

Xây dựng tài liệu hướng dẫn về kỹ thuật cây trồng bao gồm: đặc tính của cây, cách chăm sóc, điều kiện thích hợp để cây phát triển ...

Thực hiện các thí nghiệm và nghiên cứu về giống cây trồng mới. Lai, tạo giống mới, chiết, ghép, giâm cành (khi công ty có nhu cầu)

Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, xén tỉa, trồng, nhân giống cây cho nhân viên phụ vườn

Thu thập và phân tích dữ liệu về năng suất cây trồng

Thường xuyên kiểm tra vật tư, dụng cụ lao động và có trách nhiệm điều chỉnh lượng vật tư hợp lý với thực tế sử dụng nhằm đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm

Thường xuyên kiểm tra giám sát nhân viên thực hiện công việc theo kế hoạch

Cập nhật và báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp định kỳ

Tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp theo mùa vụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp/Cao Đẳng chuyên ngành Nông nghiệp, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi hoặc các ngành liên quan Sẵn sàng đi công tác tỉnh thường xuyên và dài ngày Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao Có kiến thức cơ bản về nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sáng tạo trong công việc Có khả năng sử dụng Microsoft Office

Tốt nghiệp Trung Cấp/Cao Đẳng chuyên ngành Nông nghiệp, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi hoặc các ngành liên quan

Sẵn sàng đi công tác tỉnh thường xuyên và dài ngày

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao

Có kiến thức cơ bản về nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sáng tạo trong công việc

Có khả năng sử dụng Microsoft Office

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG QUỐC TẾ VIỆT PHÁP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị phục vụ công việc Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty

Mức lương cạnh tranh theo năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị phục vụ công việc

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG QUỐC TẾ VIỆT PHÁP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin