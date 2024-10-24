Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NAM SƠN- CHI NHÁNH KHÁNH HÒA làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 86B Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý: Cung cấp các giải pháp pháp lý hiệu quả, hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật. Tham gia tố tụng: Đại diện khách hàng tại tòa án trong các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, kinh doanh thương mại, hình sự... Quản lý khách hàng và thị trường: Tìm kiếm và phát triển thị trường, duy trì mối quan hệ với khách hàng tại khu vực phụ trách. Thực hiện công việc chuyên môn: Xử lý các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực tranh chấp dân sự, kinh tế, thương mại, và các lĩnh vực pháp lý khác theo sự phân công của Trưởng Chi nhánh. Báo cáo và phối hợp: Thường xuyên báo cáo công việc cho Trưởng chi nhánh và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Có chứng chỉ hành nghề luật sư Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm từ 5 năm tham gia trong lĩnh vực hành nghề luật sư Kỹ năng: Có khả năng phân tích, xử lý vấn đề pháp lý một cách độc lập và hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, và thuyết phục tốt. Thành thạo tin học văn phòng, biết tiếng Anh và có bằng lái xe B1 là lợi thế. Phẩm chất cá nhân: Tuân thủ đạo đức hành nghề luật sư, trung thực, đáng tin cậy, có tinh thần trách nhiệm cao, và cam kết gắn bó lâu dài với công ty. Khả năng công tác: Sẵn sàng đi công tác tại các tỉnh, thành phố khác khi được phân công. Ưu tiên: Nam

Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NAM SƠN- CHI NHÁNH KHÁNH HÒA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và thưởng: Thu nhập từ 10 triệu/ tháng, tùy theo năng lực và thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn. Thưởng theo kết quả công việc và quy định của công ty. Bảo hiểm và chế độ: Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Đào tạo: Thường xuyên được đào tạo chuyên môn, cập nhật kiến thức về pháp luật. Môi trường làm việc: Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, có cơ hội tham gia các vụ việc lớn và phát triển bản thân. Du lịch và các hoạt động tập thể: Tham gia các chuyến du lịch, dã ngoại và các hoạt động gắn kết nhân viên do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NAM SƠN- CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

