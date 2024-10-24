Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NAM SƠN- CHI NHÁNH KHÁNH HÒA làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NAM SƠN- CHI NHÁNH KHÁNH HÒA
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NAM SƠN- CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

Luật sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NAM SƠN- CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 86B Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý: Cung cấp các giải pháp pháp lý hiệu quả, hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật. Tham gia tố tụng: Đại diện khách hàng tại tòa án trong các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, kinh doanh thương mại, hình sự... Quản lý khách hàng và thị trường: Tìm kiếm và phát triển thị trường, duy trì mối quan hệ với khách hàng tại khu vực phụ trách. Thực hiện công việc chuyên môn: Xử lý các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực tranh chấp dân sự, kinh tế, thương mại, và các lĩnh vực pháp lý khác theo sự phân công của Trưởng Chi nhánh. Báo cáo và phối hợp: Thường xuyên báo cáo công việc cho Trưởng chi nhánh và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ công việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NAM SƠN- CHI NHÁNH KHÁNH HÒA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NAM SƠN- CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NAM SƠN- CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: NH HÒA 86B Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

