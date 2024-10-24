Tuyển Nhân viên kinh doanh CTY TNHH TM GIA THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thôn 1, Quốc lộ 1A, Xã Diên Phú, Diên Khánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Quản lý, chăm sóc khách hàng và phát triển nguồn khách hàng (Data có sẵn, khuyến khích chủ động khai thác thêm nguồn ngoài).

- Nghiên cứu, tìm hiểu về sản phẩm, thị trường.

- Gửi báo giá, chương trình bán hàng cho khách hàng, thuyết phục khách hàng mua hàng.

- Nhận đơn đặt hàng từ khách hàng và quản lý hệ thống các đơn hàng.

- Đánh giá về hiệu quả các hoạt động kinh doanh.

- Báo cáo về tình hình kinh doanh, số lượng khách hàng, doanh thu hàng tháng ở các đại lý như thế nào, nhu cầu khách hàng về các sản phẩm ra sao,... Từ đó sẽ định hướng được về thị trường sản phẩm tiềm năng cho khu vực đại lý đó.

- Thường xuyên tổ chức, tham gia vào các cuộc họp của các đối tác, đại lý theo định kỳ.

- Thiết lập và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài với khách hàng, các nhà đầu tư, đối tác tiềm năng cho công ty.

- Đề xuất các phương án, chiến lược Marketing cho công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đến quản trị kinh doanh, Marketing,... và hiểu biết về các kiến thức kinh doanh, quy trình hoạt động của lĩnh vực kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

- Có khả năng thuyết phục, giao tiếp & đàm phán.

- Có khả năng chịu áp lực.

- Tính cách hòa đồng, vui vẻ, ham học hỏi.

- Cẩn thận và tỉ mỉ, giao tiếp tốt và xử lý vấn đề linh hoạt.

- Khả năng xây dựng các mối quan hệ, khả năng quyết đoán và giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng quản lý thời gian – sắp xếp công việc, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm...

Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc : Giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 7. CN nghỉ

- Thu nhập: 10 - 20 triệu gồm Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng theo KPI.

- Thưởng lể tết, du lịch hàng năm.

- Được xét tăng lương định kỳ.

- Được hưởng các phúc lợi từ công ty, đóng BHYT, BHXH đầy đủ.

- Được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn hàng năm.

- Cơ hội thăng tiến và thu nhập cao theo năng lực .

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH

