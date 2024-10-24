Tuyển Nhân Viên Kiểm Thử thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Cần Thơ

Tuyển Nhân Viên Kiểm Thử thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Cần Thơ

CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Công viên phần mềm quân đội, số 75 đường 2/4, Vĩnh Hoà, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện kiểm thử trên kịch bản kiểm thử được viết bằng tiếng Nhật, ghi nhận kết quả kiểm thử và báo cáo tiến độ kiểm thử cho Testing Lead Thực hiện báo cáo lỗi của thiết bị lên các công cụ quản lý lỗi. Theo dõi trạng thái sửa lỗi và kiểm tra lại việc sửa lỗi trước khi đóng lỗi Hỗ trợ các thành viên không có tiếng Nhật trong việc thực hiện kiểm thử, tra cứu tài liệu và báo cáo, theo dõi lỗi Tham gia các công việc liên quan đến cải tiến năng suất chất lượng, quy trình kiểm thử Báo cáo cho quản lý và khách hàng theo tiến độ đã đề ra Các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng lực tiếng Nhật N3 trở lên. Đã tốt nghiệm đại học các chuyên ngành liên quan đến tiếng Nhật hoặc từng đi du học/thực tập sinh tại Nhật Ưu tiên có các chứng chỉ liên quan đến IT và kiểm thử: ISTQB Foundation level, IT Passport,... Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Nhật chuyên ngành IT (tài liệu đặc tả kỹ thuật, kịch bản kiểm thử,...) Có kinh nghiệm trao đổi với khách hàng qua các công cụ (Slack, Teams, Outlook,...) Ưu tiên có kiến thức về công nghệ thông tin/quy trình phát triển phần mềm/quy trình và các phương pháp kiểm thử,... Có khả năng phân tích, tư duy logic tốt Tỉ mỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc Có kinh nghiệm sử dụng Microsoft Office (Excel, Outlook, Teams,...) Có ý thức tuân thủ quy định về bảo mật, nội quy trong công ty Nắm rõ được quy tắc Hourenshou
Tại CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực Xét tăng lương 1 lần/năm, mức thu nhập gia tăng theo năng suất và hiệu quả công việc, đóng góp thực tế vào dự án của công ty Thưởng cuối năm và thưởng các ngày lễ khác. " Chế độ lương làm thêm giờ (OT) theo đúng quy định của pháp luật Được tham gia vào các hoạt động teambuilding, du lịch thường niên, sinh nhật, . Tham gia vào câu lạc bộ thể thao: cầu lông, bóng đá, bơi lội. Được trau dồi và phát triển kỹ năng ngoại ngữ: câu lạc bộ tiếng Nhật miễn phí. Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo. Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (Nghỉ thứ 7, CN)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN

CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 23, tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

