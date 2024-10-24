Tuyển Trình Dược Viên Kênh ETC thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Khánh Hoà - Ninh Thuận - Bình Thuận

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm giới thiệu sản phẩm và Công ty đến khách hàng, cung cấp chính xác các thông tin sản phẩm đến Dược sĩ/ Bác sĩ/Phòng khám Lên kế hoạch hoạt động hằng tuần/tháng theo sự hướng dẫn của Quản lý trực tiếp Theo sát và thực hiện đầy đủ kế hoạch viếng thăm khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với tất cả Dược sĩ/ Bác sĩ/Phòng khám trong khu vực phụ trách Phối hợp với Quản lý xây dựng danh sách khách hàng Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số hàng tháng/quý/năm trong khu vực mà mình phụ trách + Theo dõi hàng tồn kho tại bệnh viện và quầy thuốc bệnh, đảm bảo luôn đủ hàng dự trữ + Theo dõi tình hình thầu tại bệnh viện và báo cáo về cho Quản lý trực tiếp Thu thập thông tin thị trường về sản phẩm mới, giá cả, các hoạt động marketing của đối thủ cạnh tranh cũng như các ý kiến phản hồi của Dược sĩ/ Bác sĩ/Phòng khám về các hoạt động tiếp thị và sản phẩm của Công ty Nắm bắt và báo cáo đến giám sát trực tiếp thông tin về tình hình thầu tại các Bệnh viện trong khu vực Tham dự đầy đủ các khóa huấn luyện sản phẩm và kỹ năng bán hàng Báo cáo các hoạt động kinh doanh, tình hình thị trường cho Quản lý hàng tuần/tháng

Chịu trách nhiệm giới thiệu sản phẩm và Công ty đến khách hàng, cung cấp chính xác các thông tin sản phẩm đến Dược sĩ/ Bác sĩ/Phòng khám

Lên kế hoạch hoạt động hằng tuần/tháng theo sự hướng dẫn của Quản lý trực tiếp

Theo sát và thực hiện đầy đủ kế hoạch viếng thăm khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với tất cả Dược sĩ/ Bác sĩ/Phòng khám trong khu vực phụ trách

Phối hợp với Quản lý xây dựng danh sách khách hàng

Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số hàng tháng/quý/năm trong khu vực mà mình phụ trách + Theo dõi hàng tồn kho tại bệnh viện và quầy thuốc bệnh, đảm bảo luôn đủ hàng dự trữ + Theo dõi tình hình thầu tại bệnh viện và báo cáo về cho Quản lý trực tiếp

Thu thập thông tin thị trường về sản phẩm mới, giá cả, các hoạt động marketing của đối thủ cạnh tranh cũng như các ý kiến phản hồi của Dược sĩ/ Bác sĩ/Phòng khám về các hoạt động tiếp thị và sản phẩm của Công ty

Nắm bắt và báo cáo đến giám sát trực tiếp thông tin về tình hình thầu tại các Bệnh viện trong khu vực

Tham dự đầy đủ các khóa huấn luyện sản phẩm và kỹ năng bán hàng

Báo cáo các hoạt động kinh doanh, tình hình thị trường cho Quản lý hàng tuần/tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Dược sĩ trung cấp trở lên Từ 01 năm kinh nghiệm thầu thuốc generic, hoặc ứng viên có kinh nghiệm kênh OTC muốn chuyển qua làm kênh ETC Có hiểu biết các quy định của pháp luật về Dược Kỹ năng bán hàng và kỹ năng giao tiếp tốt Nhiệt tình, trung thực, khả năng làm việc độc lập

Ứng viên tốt nghiệp Dược sĩ trung cấp trở lên

Từ 01 năm kinh nghiệm thầu thuốc generic, hoặc ứng viên có kinh nghiệm kênh OTC muốn chuyển qua làm kênh ETC

Có hiểu biết các quy định của pháp luật về Dược

Kỹ năng bán hàng và kỹ năng giao tiếp tốt

Nhiệt tình, trung thực, khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH Bảo hiểm sức khỏe cá nhân Bảo Minh Lương tháng 13 Du lịch, Teambuilding Tăng lương định kỳ hàng năm Khám sức khỏe định kỳ Các chế độ hiếu, hỷ khác theo quy định

BHXH

Bảo hiểm sức khỏe cá nhân Bảo Minh

Lương tháng 13

Du lịch, Teambuilding

Tăng lương định kỳ hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ

Các chế độ hiếu, hỷ khác theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin