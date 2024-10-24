Tuyển Trình Dược Viên Kênh ETC thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
- Khánh Hòa:
- Khánh Hoà
- Ninh Thuận
- Bình Thuận
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm giới thiệu sản phẩm và Công ty đến khách hàng, cung cấp chính xác các thông tin sản phẩm đến Dược sĩ/ Bác sĩ/Phòng khám
Lên kế hoạch hoạt động hằng tuần/tháng theo sự hướng dẫn của Quản lý trực tiếp
Theo sát và thực hiện đầy đủ kế hoạch viếng thăm khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với tất cả Dược sĩ/ Bác sĩ/Phòng khám trong khu vực phụ trách
Phối hợp với Quản lý xây dựng danh sách khách hàng
Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số hàng tháng/quý/năm trong khu vực mà mình phụ trách
+ Theo dõi hàng tồn kho tại bệnh viện và quầy thuốc bệnh, đảm bảo luôn đủ hàng dự trữ
+ Theo dõi tình hình thầu tại bệnh viện và báo cáo về cho Quản lý trực tiếp
Thu thập thông tin thị trường về sản phẩm mới, giá cả, các hoạt động marketing của đối thủ cạnh tranh cũng như các ý kiến phản hồi của Dược sĩ/ Bác sĩ/Phòng khám về các hoạt động tiếp thị và sản phẩm của Công ty
Nắm bắt và báo cáo đến giám sát trực tiếp thông tin về tình hình thầu tại các Bệnh viện trong khu vực
Tham dự đầy đủ các khóa huấn luyện sản phẩm và kỹ năng bán hàng
Báo cáo các hoạt động kinh doanh, tình hình thị trường cho Quản lý hàng tuần/tháng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên tốt nghiệp Dược sĩ trung cấp trở lên
Từ 01 năm kinh nghiệm thầu thuốc generic, hoặc ứng viên có kinh nghiệm kênh OTC muốn chuyển qua làm kênh ETC
Có hiểu biết các quy định của pháp luật về Dược
Kỹ năng bán hàng và kỹ năng giao tiếp tốt
Nhiệt tình, trung thực, khả năng làm việc độc lập
Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH
Bảo hiểm sức khỏe cá nhân Bảo Minh
Lương tháng 13
Du lịch, Teambuilding
Tăng lương định kỳ hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Các chế độ hiếu, hỷ khác theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
