Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Dorco Living Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thường Tín ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc điều chỉnh, vận hành máy đúc.

Vận hành máy đúc kẽm, điều chỉnh máy cho sản phẩm.

Theo dõi, ghi chép thông số kỹ thuật, xử lý các sự cố về khuôn máy trong quá trình sản xuất.

Chịu trách nhiệm kiểm soát tình trạng máy móc, thiết bị và khuôn mẫu đúc kẽm.

Giám sát, duy trì và đảm bảo hiệu quả của máy đúc kẽm.

Phối hợp với các bộ phận phân tích nguyên nhân, đánh giá, báo cáo hiện tượng không phù hợp

Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Nhiệt tình trong công việc, chăm chỉ chịu khó

Có kinh nghiệm từng làm Kỹ thuật vận hành máy đúc ít nhất 1 năm (Ưu tiên đúc kẽm).

Tại Công ty TNHH Dorco Living Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương và chế độ đãi ngộ cạnh tranh - Thỏa thuận theo năng lực khi phòng vấn

- Có xe đưa đón về Hà Nam

- Tăng lương định kỳ hàng năm vào tháng 1 đầu năm (tối thiểu tăng 10% lương)

- Thưởng từ 200% -420% lương / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dorco Living Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin