Tuyển Lập trình viên Java Công ty TNHH TechHub Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 35 Triệu

Công ty TNHH TechHub Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty TNHH TechHub Việt Nam

Lập trình viên Java

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam

Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 9, Quận 5

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Tham gia xây dựng, phát triển và triển khai các ứng dụng trên nền tảng Java
Kiểm tra và gỡ lỗi phần mềm
Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới giúp tăng hiệu suất cho dự án
Hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ Java 2 năm
Có kinh nghiệm làm việc với Apache Kafka
Có tư duy về thiết kế hướng đối tượng (OOP). Có kinh nghiệm sử dụng một số design pattern thông dụng là lợi thế
Hiểu biết về kiến trúc Microservices
Có kinh nghiệm làm việc với một trong các hệ quản trị CSDL: MySQL, Oracle, Postgresql,...
Có kinh nghiệm thiết kế và triển khai REST API
Sử dụng tốt các công cụ: Git, IntelliJ...
Có kiến thức về các server application và quy trình triển khai CI/CD cho dự án phần mềm là một lợi thế
Có khả năng tự nghiên cứu và cập nhật công nghệ

Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương Up to 35M Gross
13 – 14 tháng lương, review lương theo năng lực
Thưởng: dự án, lễ Tết, dương lịch, 30/4, 2/9,...
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
OT tùy nhu cầu, chi trả OT đầy đủ
Cơ hội làm việc với các lập trình viên senior hàng đầu đến từ Bách Khoa, Công Nghệ, Bưu Chính, Công Nghiệp, Đại học Hà Nội,...
Được tham gia training nội bộ hàng tuần, có cơ hội rèn luyện trở thành speaker/coaching trong các buổi seminar nội bộ/event mà công ty tham gia
Tham gia dự án với khách hàng châu Âu, Úc, Singapore... nâng cao trình độ tiếng Anh
Môi trường trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng
Tham gia các CLB bóng bàn, bóng đá
Hoạt động tập thể như Teambuilding , Company trip hàng năm
Free vé xe, Happy hour (ăn nhẹ buổi chiều), sinh nhật, hiếu hỉ...
Chế độ dành cho các thành viên gắn bó lâu dài với công ty
Thời gian làm việc:
Ngày: Thứ 2 – Thứ 6 (42 giờ/tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 82 ngõ 116 Nhân Hoà, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

