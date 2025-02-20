Tuyển Lập trình viên Java Công ty TNHH TechHub Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 9, Quận 5

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Tham gia xây dựng, phát triển và triển khai các ứng dụng trên nền tảng Java

Kiểm tra và gỡ lỗi phần mềm

Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới giúp tăng hiệu suất cho dự án

Hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ Java 2 năm

Có kinh nghiệm làm việc với Apache Kafka

Có tư duy về thiết kế hướng đối tượng (OOP). Có kinh nghiệm sử dụng một số design pattern thông dụng là lợi thế

Hiểu biết về kiến trúc Microservices

Có kinh nghiệm làm việc với một trong các hệ quản trị CSDL: MySQL, Oracle, Postgresql,...

Có kinh nghiệm thiết kế và triển khai REST API

Sử dụng tốt các công cụ: Git, IntelliJ...

Có kiến thức về các server application và quy trình triển khai CI/CD cho dự án phần mềm là một lợi thế

Có khả năng tự nghiên cứu và cập nhật công nghệ

Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương Up to 35M Gross

13 – 14 tháng lương, review lương theo năng lực

Thưởng: dự án, lễ Tết, dương lịch, 30/4, 2/9,...

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

OT tùy nhu cầu, chi trả OT đầy đủ

Cơ hội làm việc với các lập trình viên senior hàng đầu đến từ Bách Khoa, Công Nghệ, Bưu Chính, Công Nghiệp, Đại học Hà Nội,...

Được tham gia training nội bộ hàng tuần, có cơ hội rèn luyện trở thành speaker/coaching trong các buổi seminar nội bộ/event mà công ty tham gia

Tham gia dự án với khách hàng châu Âu, Úc, Singapore... nâng cao trình độ tiếng Anh

Môi trường trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng

Tham gia các CLB bóng bàn, bóng đá

Hoạt động tập thể như Teambuilding , Company trip hàng năm

Free vé xe, Happy hour (ăn nhẹ buổi chiều), sinh nhật, hiếu hỉ...

Chế độ dành cho các thành viên gắn bó lâu dài với công ty

Thời gian làm việc:

Ngày: Thứ 2 – Thứ 6 (42 giờ/tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam

