Tuyển Lập trình viên Java Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại Shinhan Vietnam Finance
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Pico Plaza. 20 Cong Hoa. Ward 12. Tan Binh Dist.
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Thỏa thuận
• Develop and maintain in-house applications
• Complete assigned tasks from development line manager
• Analyze business data/requirements to convert into effective report. Assist team on MIS reports to support business requirements
• Take business analysis role
• Assist system architecture design for new projects
• Manage small projects.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Qualification
• Bachelor’s degree in Computer Science or related
2. Work Experience
• At least 4-years experience in software development, focus on Java
At least 4-years experience
Java
• Experience in team management
• Experience in Finance & Banking domain
• Experience in Java/J2EE development
Tại Shinhan Vietnam Finance Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Shinhan Vietnam Finance
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
