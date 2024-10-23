Tuyển Lập trình viên Java Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên Java Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu

Lập trình viên Java

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc onsite tại ngân hàng, công ty đa quốc gia, tập đoàn với nhiều dự án và công nghệ khác nhau: Dự án Xử lí nợ, Dự án quản lí thanh toán... Tham gia thiết kế ứng dụng, phân tích requirements, thiết kế hệ thống. Có cơ hội được phát triển ứng dụng trên mảng tài chính, ví điện tử, cổng thanh toán, ngân hàng Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới Tham gia các khóa đào tạo của công ty Thiết kế và phát triển giải pháp nền tảng mới Hỗ trợ và duy trì các ứng dụng web hiện có
Làm việc onsite tại ngân hàng, công ty đa quốc gia, tập đoàn với nhiều dự án và công nghệ khác nhau: Dự án Xử lí nợ, Dự án quản lí thanh toán...
Tham gia thiết kế ứng dụng, phân tích requirements, thiết kế hệ thống.
Có cơ hội được phát triển ứng dụng trên mảng tài chính, ví điện tử, cổng thanh toán, ngân hàng
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới
Tham gia các khóa đào tạo của công ty
Thiết kế và phát triển giải pháp nền tảng mới
Hỗ trợ và duy trì các ứng dụng web hiện có

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm phát triển backend: ứng dụng web và api sử dụng ngôn ngữ Java (Java Core, Java EE, Spring boot, structs 1 và structs 2...) Thành thạo việc xây dựng và sử dụng Restful services, API (XML, JSON), SOAP Webservice Biết Unit testing các sản phẩm mình làm Kinh nghiệm deploy ứng dụng nền tảng Window (IIS), Linux (Apache, Nginx) Kiến thức về cơ sở dữ liệu Oracle, MySQL, SQL Server Có khả năng xây dựng hệ thống có tính mở rộng cao về mặt chiều rộng và chiều sâu Làm việc theo Agile methodology Biết Elasticsearch là 1 lợi thế Biết Docker, Kafka (or RabbitMQ) là một lợi thế Có hiểu biết về Microservice, tối ưu hóa database, bảo mật, cache và đồng bộ dữ liệu giữa các client Có hiểu biết về OOP, Solid, Design Pattern, Coding convention Có hiểu biết về Google Cloud Service, Cloudflare, gRPC là 1 lợi thế Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự
Có kinh nghiệm phát triển backend: ứng dụng web và api sử dụng ngôn ngữ Java (Java Core, Java EE, Spring boot, structs 1 và structs 2...)
Thành thạo việc xây dựng và sử dụng Restful services, API (XML, JSON), SOAP Webservice
Biết Unit testing các sản phẩm mình làm
Kinh nghiệm deploy ứng dụng nền tảng Window (IIS), Linux (Apache, Nginx)
Kiến thức về cơ sở dữ liệu Oracle, MySQL, SQL Server
Có khả năng xây dựng hệ thống có tính mở rộng cao về mặt chiều rộng và chiều sâu
Làm việc theo Agile methodology
Biết Elasticsearch là 1 lợi thế
Biết Docker, Kafka (or RabbitMQ) là một lợi thế
Có hiểu biết về Microservice, tối ưu hóa database, bảo mật, cache và đồng bộ dữ liệu giữa các client
Có hiểu biết về OOP, Solid, Design Pattern, Coding convention
Có hiểu biết về Google Cloud Service, Cloudflare, gRPC là 1 lợi thế
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự

Tại Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận + Thưởng Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được tối đa các năng lực bản thân. Được tham gia các hoạt động dã ngoại, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức. Khen thưởng khi đạt chỉ tiêu, bình chọn nhân viên xuất sắc hàng tuần/hàng tháng/hàng quý. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thai sản theo quy định của nhà nước. Tiệc Happy Hour hàng tháng, quà tặng sinh nhật, kết hôn,... Được cấp thiết bị để làm việc
Thu nhập thỏa thuận + Thưởng
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được tối đa các năng lực bản thân.
Được tham gia các hoạt động dã ngoại, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức.
Khen thưởng khi đạt chỉ tiêu, bình chọn nhân viên xuất sắc hàng tuần/hàng tháng/hàng quý.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thai sản theo quy định của nhà nước.
Tiệc Happy Hour hàng tháng, quà tặng sinh nhật, kết hôn,...
Được cấp thiết bị để làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu

Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 235 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-java-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job224814
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Atomi Digital
Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Atomi Digital
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển Lập trình viên Java Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Softflex LLC
Tuyển Lập trình viên Java Softflex LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Softflex LLC
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Alpaca Solutions
Tuyển Lập trình viên Java Alpaca Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Alpaca Solutions
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Lập trình viên Java Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Lập trình viên Java FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3,200 USD
FPT Software
Hạn nộp: 21/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Tới 3,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NICE INFO VIETNAM CO., LTD
Tuyển Lập trình viên Java NICE INFO VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD
NICE INFO VIETNAM CO., LTD
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Datawings
Tuyển Lập trình viên Java Datawings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 750 - 950 USD
Datawings
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 750 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Lập trình viên Java NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,300 USD
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Atomi Digital
Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Atomi Digital
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển Lập trình viên Java Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Softflex LLC
Tuyển Lập trình viên Java Softflex LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Softflex LLC
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Alpaca Solutions
Tuyển Lập trình viên Java Alpaca Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Alpaca Solutions
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Lập trình viên Java Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Lập trình viên Java FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3,200 USD
FPT Software
Hạn nộp: 21/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Tới 3,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NICE INFO VIETNAM CO., LTD
Tuyển Lập trình viên Java NICE INFO VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD
NICE INFO VIETNAM CO., LTD
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Datawings
Tuyển Lập trình viên Java Datawings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 750 - 950 USD
Datawings
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 750 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Lập trình viên Java NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,300 USD
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 3 USD CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS
2,000 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Phan & Gruschka GbR làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,500 USD Phan & Gruschka GbR
1,000 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java GTV VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận GTV VIETNAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Công Ty TNHH Clever Creations Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,500 USD Công Ty TNHH Clever Creations Tech
500 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Capgemini Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Capgemini Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Cathay United Bank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Cathay United Bank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Shinhan Vietnam Finance
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty TNHH TechHub Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 35 Triệu Công ty TNHH TechHub Việt Nam
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Java Công Ty TNHH GVI HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2,000 USD Công Ty TNHH GVI HCM
1,000 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Công Ty TNHH ENVISION EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH ENVISION EDUCATION
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty TNHH AgileTech Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AgileTech Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,300 - 2,300 USD CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS
1,300 - 2,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Công Ty TNHH Clever Creations Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 15 USD Công Ty TNHH Clever Creations Tech
500 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Hitachi Digital Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hitachi Digital Services
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Vietcap Securities Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Vietcap Securities Joint Stock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Vietcap Securities Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Vietcap Securities Joint Stock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Hitachi Digital Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hitachi Digital Services
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty Phần mềm Siten làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 USD Công ty Phần mềm Siten
2 - 3 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Lập trình viên Java Rem Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 18 USD Rem Vietnam Co.,ltd
500 - 18 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Java FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3,200 USD FPT Software
Tới 3,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,300 USD NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Trên 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Datawings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 750 - 950 USD Datawings
750 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3,200 USD FPT Software
Tới 3,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Alpaca Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Alpaca Solutions
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm