Tuyển Lập trình viên Java Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm việc onsite tại ngân hàng, công ty đa quốc gia, tập đoàn với nhiều dự án và công nghệ khác nhau: Dự án Xử lí nợ, Dự án quản lí thanh toán...
Tham gia thiết kế ứng dụng, phân tích requirements, thiết kế hệ thống.
Có cơ hội được phát triển ứng dụng trên mảng tài chính, ví điện tử, cổng thanh toán, ngân hàng
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới
Tham gia các khóa đào tạo của công ty
Thiết kế và phát triển giải pháp nền tảng mới
Hỗ trợ và duy trì các ứng dụng web hiện có
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm phát triển backend: ứng dụng web và api sử dụng ngôn ngữ Java (Java Core, Java EE, Spring boot, structs 1 và structs 2...)
Thành thạo việc xây dựng và sử dụng Restful services, API (XML, JSON), SOAP Webservice
Biết Unit testing các sản phẩm mình làm
Kinh nghiệm deploy ứng dụng nền tảng Window (IIS), Linux (Apache, Nginx)
Kiến thức về cơ sở dữ liệu Oracle, MySQL, SQL Server
Có khả năng xây dựng hệ thống có tính mở rộng cao về mặt chiều rộng và chiều sâu
Làm việc theo Agile methodology
Biết Elasticsearch là 1 lợi thế
Biết Docker, Kafka (or RabbitMQ) là một lợi thế
Có hiểu biết về Microservice, tối ưu hóa database, bảo mật, cache và đồng bộ dữ liệu giữa các client
Có hiểu biết về OOP, Solid, Design Pattern, Coding convention
Có hiểu biết về Google Cloud Service, Cloudflare, gRPC là 1 lợi thế
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự
Tại Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận + Thưởng
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được tối đa các năng lực bản thân.
Được tham gia các hoạt động dã ngoại, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức.
Khen thưởng khi đạt chỉ tiêu, bình chọn nhân viên xuất sắc hàng tuần/hàng tháng/hàng quý.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thai sản theo quy định của nhà nước.
Tiệc Happy Hour hàng tháng, quà tặng sinh nhật, kết hôn,...
Được cấp thiết bị để làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu
