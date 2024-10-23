Tuyển Lập trình viên Java Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc onsite tại ngân hàng, công ty đa quốc gia, tập đoàn với nhiều dự án và công nghệ khác nhau: Dự án Xử lí nợ, Dự án quản lí thanh toán... Tham gia thiết kế ứng dụng, phân tích requirements, thiết kế hệ thống. Có cơ hội được phát triển ứng dụng trên mảng tài chính, ví điện tử, cổng thanh toán, ngân hàng Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới Tham gia các khóa đào tạo của công ty Thiết kế và phát triển giải pháp nền tảng mới Hỗ trợ và duy trì các ứng dụng web hiện có

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm phát triển backend: ứng dụng web và api sử dụng ngôn ngữ Java (Java Core, Java EE, Spring boot, structs 1 và structs 2...) Thành thạo việc xây dựng và sử dụng Restful services, API (XML, JSON), SOAP Webservice Biết Unit testing các sản phẩm mình làm Kinh nghiệm deploy ứng dụng nền tảng Window (IIS), Linux (Apache, Nginx) Kiến thức về cơ sở dữ liệu Oracle, MySQL, SQL Server Có khả năng xây dựng hệ thống có tính mở rộng cao về mặt chiều rộng và chiều sâu Làm việc theo Agile methodology Biết Elasticsearch là 1 lợi thế Biết Docker, Kafka (or RabbitMQ) là một lợi thế Có hiểu biết về Microservice, tối ưu hóa database, bảo mật, cache và đồng bộ dữ liệu giữa các client Có hiểu biết về OOP, Solid, Design Pattern, Coding convention Có hiểu biết về Google Cloud Service, Cloudflare, gRPC là 1 lợi thế Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự

Tại Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận + Thưởng Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được tối đa các năng lực bản thân. Được tham gia các hoạt động dã ngoại, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức. Khen thưởng khi đạt chỉ tiêu, bình chọn nhân viên xuất sắc hàng tuần/hàng tháng/hàng quý. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thai sản theo quy định của nhà nước. Tiệc Happy Hour hàng tháng, quà tặng sinh nhật, kết hôn,... Được cấp thiết bị để làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin