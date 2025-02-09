Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 3 USD

CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Lập trình viên Java

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS

Mức lương
2,000 - 3 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 2,000 - 3 USD

• Self -manage in designing the technical stack for development projects; research new or emerging technologies and frameworks when necessary, provide recommendations, build proofs of concept, and conduct training sessions.

Với Mức Lương 2,000 - 3 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Attractive remuneration package with 18 days off
Smart people, interesting project & swiss quality
Travel opportunities to Switzerland
Professional European-based company
Attractive salary
Performance bonus of up to 4 months‘ salary
Opportunities for travel to Europe
Hybrid home/office working model
Flexible working time
Structured training & development roadmap
Good work-life balance
Premium healthcare insurance
Loyalty programs
Well-being activities
Annual company trips and team-building events

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 397 Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 03, TPHCM , TPHCM

