Tuyển Lập trình viên Java Công ty TNHH Phần Mềm Dsoft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phòng 20, Nhà 8, Đường số 13, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia phát triển các dự án của Công ty;

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm về JAVA, Spring MVC, Struts, JSP, Servlets, JavaScript, XML, Webservices.

- Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT ;

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm về J2EE, Spring, Struts, JSP, Servlets, JavaScript, XML, Webservices;

- Sử dụng thành thạo các công cụ Jdev, Eclipse.

- Có kinh nghiệm làm việc và thiết kế CSDL trên Database;

- Có hiểu biết cơ bản về các hệ điều hành Linux, Unix;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tích hợp ứng dụng với các hệ thống khác.

Tại Công ty TNHH Phần Mềm Dsoft Thì Được Hưởng Những Gì

-Very attractive remuneration package

-A professional work environment with young and motivated teams

-Attractive career opportunities and personal development through training and coaching

-A broad range of exciting projects using state of the art technologies and Agile methodologies

-A flat hierarchy and a culture of collaboration across all disciplines

-Modern workplace

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần Mềm Dsoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin