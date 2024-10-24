Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 ngõ 91 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế và phát triển ứng dụng di động cho hệ điều hành Ios/Android theo yêu cầu Thiết kế và định hướng kiến trúc, lập kế hoạch, xây dựng giải pháp kỹ thuật cho các ứng dụng di động. Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để cải thiện chất lượng sản phẩm. Đảm bảo hiệu suất, chất lượng và độ ổn định của ứng dụng. Tham gia vào quá trình phân tích yêu cầu, lên kế hoạch và triển khai các tính năng mới cho ứng dụng. Phối hợp với các nhóm thiết kế, backend và BA để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động ít nhất 2 năm. Thành thạo ít nhất một trong các ngôn ngữ lập trình sau: Swift, Objective-C, Java, Kotlin, hoặc Flutter. Hiểu biết về cấu trúc cơ bản của ứng dụng di động, thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX). Kinh nghiệm làm việc với API, RESTful, và các dịch vụ Web. Có kinh nghiệm với các dự án lớn hoặc các sản phẩm đã được phát hành trên App Store hoặc Google Play. Kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý thời gian hiệu quả. Kiến thức vững về lập trình hướng đối tượng và nguyên tắc thiết kế phần mềm Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin (ưu tiên các trường: ĐH Bách Khoa, Học viện Bưu chính viễn thông, ĐH Công nghệ).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, lương tháng 13...) Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện. Được hưởng các chế độ ưu đãi từ Công ty Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP

