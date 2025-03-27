Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 112,Đường Chùa võ,Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển tối ưu và bảo trì ứng dụng di động trên nền tảng IOS và Android

Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc và phát triển các tính năng mới

Xây dựng giao diện và trải nghiệm người dùng mượt mà, thân thiện

Tích hợp API, kết nối ứng dụng với hệ thống BACKEND

Phối hợp với các bộ phận thiết kế, backend, QA để sản phẩm đảm bảo chất lượng

Cập nhật công nghệ mới, đề xuất giải pháp cải tiến hệ thống

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, thành thạo Swift, Objective-C, Kotlin, Java, React Native, Flutter SDK......

Nam từ 18 đến 35 tuổi

Ưu tiên đã có kinh nghiệp trình IOS, Android

Tại Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin