Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 112,Đường Chùa võ,Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Phát triển tối ưu và bảo trì ứng dụng di động trên nền tảng IOS và Android
Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc và phát triển các tính năng mới
Xây dựng giao diện và trải nghiệm người dùng mượt mà, thân thiện
Tích hợp API, kết nối ứng dụng với hệ thống BACKEND
Phối hợp với các bộ phận thiết kế, backend, QA để sản phẩm đảm bảo chất lượng
Cập nhật công nghệ mới, đề xuất giải pháp cải tiến hệ thống
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, thành thạo Swift, Objective-C, Kotlin, Java, React Native, Flutter SDK......
Nam từ 18 đến 35 tuổi
Ưu tiên đã có kinh nghiệp trình IOS, Android
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
