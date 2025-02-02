Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NEWWAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 74 Hồ Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

• Phát triển Web/Web app sử dụng Laravel;

• Phân tích giải pháp, hiểu các yêu cầu hệ thống và tính năng của sản phẩm;

• Tối ưu hóa hiệu năng cho hệ thống phục vụ lượng người dùng lớn;

• Tìm hiểu công nghệ mới, áp dụng cải tiến, phát triển sản phẩm mới.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu): Cao đẳng

• Thành thạo PHP;

• Thành thạo MySQL;

• Thành thạo Laravel 6 trở lên;

• Có kinh nghiệm phát triển các sản phẩm có sử dụng Laravel 02 năm trở lên;

• Thành thạo các kiến thức/kỹ thuật trong Laravel: command, cache, localization, migrations, seeding;

• Hiểu biết các kiến thức/kỹ thuật trong Laravel: broadcasting, events, notifications, queues, task scheduling;

• Hiểu biết về API RESTful, GraphQL;

• Có kinh nghiệm phát triển các sản phẩm có sử dụng API RESTfull ít nhất 1 năm;

• Biết sử dụng Git và Git flow;

• Có kinh nghiệm sử dụng Redis;

• Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý dự án, tài liệu: Jira, Confluence.

• Linh hoạt trong công việc và xử lý tình huống;

• Ưu tiên ứng viên có định hướng phát triển theo hướng Fullstack.

Ngành nghề: Backend/Web

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NEWWAY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 đ - 30.000.000 đ, cùng các khoản trợ cấp, phụ cấp khác

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, hạnh phúc:

• Đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, đam mê công việc, cởi mở, chân thành, tương hỗ.

• Sáng tạo không giới hạn, linh hoạt trong cách làm, tập trung vào mục tiêu

• Coi trọng những góc nhìn khác biệt từ mỗi cá nhân.

• Văn hóa chia sẻ, thúc đẩy sự phát triển.

Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:

• Thời gian làm việc: 8h/ngày. Từ thứ 2 - thứ 6

• Tháng lương thứ 13.

• Thưởng thâm niên, thưởng Tết, các dịp lễ, và các ngày đặc biệt....

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Quy định của Luật lao động.

• Các chế độ phúc lợi cho bản thân, hiếu, hỉ, ốm đau,...

• Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức (Workshop công nghệ – Tech Expert,...).

Các hoạt động sôi nổi:

• Du lịch thường niên, hoạt động teambuilding theo quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NEWWAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.