Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 81 Đàm Quang Trung, Phúc Đồng, Long Biên, HN, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Địa điểm làm việc: Đông Khúc, Văn Giang, Hưng Yên. Có xe đưa đón hàng ngày từ văn phòng 81 Đàm Quang Trung, Phúc Đồng, Long Biên, HN

- Hiểu rõ quy trình vận hành thiết bị và chương trình thử nghiệm

- Hiểu rõ các tiêu chuẩn và yêu cầu kiểm thử

- Thiết lập môi trường thử nghiệm và setup thiết bị tương ứng dựa trên kế hoạch thử nghiệm của PE

- Lập mẫu thử nghiệm theo phương pháp thử nghiệm quy định, tuân thủ tiêu chuẩn thử nghiệm/hướng dẫn làm việc theo yêu cầu

- Thực hiện kiểm tra và chụp ảnh kiểm tra (Đảm bảo EUT được kiểm tra, hiệu chuẩn và chứng nhận đúng quy trình tương ứng) dựa trên kế hoạch kiểm tra của PE

- Ghi lại dữ liệu kiểm tra và thiết bị sử dụng để kiểm tra

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Điện tử/Điện tử viễn thông

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm. Chấp nhận SV mới ra trường.

Có hiểu biết về các tiêu chuẩn thử nghiệm liên quan đến sản phẩm điện, điện tử.

Tiếng Anh: có thể đọc hiểu văn bản và viết.

Tại Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- 18 ngày nghỉ phép năm

- Lương tháng 13 cố định & thưởng doanh thu hàng năm

- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cá nhân

- BHXH, BHYT... theo luật lao động

