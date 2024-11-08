Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NIW VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NIW VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NIW VIỆT NAM

Lập trình viên

Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 2 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Lập trình các công việc về mặt back-end/front-end/service của hệ thống nghiệp vụ hoặc ứng dụng (web application) theo yêu cầu.
Phối hợp với các team, các bộ phận khác để phát triển sản phẩm chất lượng.
Đề xuất, đóng góp ý tưởng mới để làm ứng dụng tốt hơn, dễ sử dụng hơn.
Nâng cấp, bảo trì các hệ thống hiện có.
Phát triển ứng dụng bằng các ngôn ngữ, công nghệ mới.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong lúc phỏng vấn

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm lập trình Fullstack (.NET-ReactJS) trên 4 năm
Thành thạo .NET MVC, .Net Core, SQL Server , Postgresql Server, Javascript/Jquery, HTML/CSS
Có khả năng phân tích thiết kế hệ thống, có kiến thức về Design Pattern, OOP...
Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt
Có sản phẩm/ dự án cụ thể là một lợi thế
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với MongoDB, Redis Cache, Rabbit MQ, SignalR.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về bảo mật
Ưu tiên những ứng viên hiểu biết về Google Adwords API, Cache, có kinh nghiệm tham gia xây dựng các hệ thống ERP
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm dự án nước ngoài và có thể làm việc, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NIW VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ đãi ngộ:
Thu nhập lên tới 45,000,000VND/tháng + thưởng doanh thu
Thưởng tháng thứ 13, thưởng ngày lễ, Tết, sinh nhật công ty, sinh nhật bản thân
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được ký hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các quyền lợi do nhà nước quy định (đóng BHXH, BHYT, BHTN)
Xem xét tăng lương 2 lần/năm
Happy time, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện xã hội...
Hưởng chế độ nghỉ mát 1/năm, chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và người nhà theo chính sách đãi ngộ của công ty
Tham gia team building hàng năm, CLB game, bóng đá, sự kiện...
Hỗ trợ kinh phí học tập và nâng cao trình độ bản thân
Cafe, trà miễn phí tại văn phòng
- Môi trường làm việc:
Làm việc trong môi trường khuyến khích học tập rèn luyện; đồng nghiệp năng động trẻ trung, vui vẻ thân thiện.
Khuyến khích các thành viên trong công ty sáng tạo các ý tưởng giúp dự án, công ty phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NIW VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NIW VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NIW VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

