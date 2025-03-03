Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Tnt Strategy Consulting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Tnt Strategy Consulting
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP. HCM, Quận 12
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Kiểm tra và phân loại: văn bản, âm thanh, hình ảnh và video.
Xem xét và chỉnh sửa các gán nhãn dữ liệu để đảm bảo chất lượng và độ chính xác.
Cung cấp phản hồi để cải thiện quy trình gán nhãn dữ liệu.
Đảm bảo mục tiêu chất lượng dán nhãn ngày/tuần và duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực AI và QA là một lợi thế.
Tiếng Anh cơ bản.
Khả năng chú ý đến chi tiết và làm việc độc lập.
Kỹ năng sử dụng máy tính tốt.
Định hướng gắn bó lâu dài.
Tại Công Ty TNHH Tnt Strategy Consulting Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình: 6.500.000 - 7.700.000 VND/tháng (bao gồm lương căn bản, phụ cấp cơm và thưởng KPI).
Phụ cấp ca tối: 30% lương căn bản.
Nhận 100% lương trong 2 tháng thử việc.
Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.
Được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/7.
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Lương thưởng tháng 13.
14 ngày phép/năm.
Môi trường quốc tế, hiện đại, chuyên nghiệp.
Thời gian làm việc: Xoay ca 24/7, 9 tiếng/ca (bao gồm 1 tiếng nghỉ).
Off ngẫu nhiên 1 ngày bất kỳ.
Ca 1: 6:00 – 15:00
Ca 2: 12:00 – 21:00
Ca 3: 21:00 – 6:00
Địa điểm làm việc: Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP. HCM.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tnt Strategy Consulting
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
