Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tự Động Hóa Năng Lượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - G3 Pandora, 53 Triều Khúc, phường Thanh xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Số lượng: 02 người

NHIỆM VỤ

Chuẩn bị các giải pháp/thông số kỹ thuật để tư vấn cho (hoặc theo yêu cầu của) khách hàng. Phối hợp với Cán bộ kinh doanh lựa chọn thiết bị (chủng loại, giá thành) từ các nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu của khách hàng;

So sánh, đánh giá về kỹ thuật/giá thành các sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh;

Hỗ trợ Cán bộ kinh doanh kiểm tra bảng đáp ứng kỹ thuật cho Hồ sơ dự thầu;

Kiểm tra danh mục phạm vi cung cấp + TSKT + giá thiết bị đặt hàng, kiểm tra hàng hóa từ nhà cung ứng, nghiệm thu thiết bị với khách hàng

Thực hiện dịch vụ sau bán hàng: đào tạo hướng dẫn sử dụng, xử lý trục trặc thiết bị, tài liệu kỹ thuật + hướng dẫn sử dụng từ xa.

Biên soạn kho tài liệu kỹ thuật phục vụ mục đích đào tạo + kinh doanh + marketing, bao gồm: các bài giới thiệu về sản phẩm, các bài viết theo chủ đề, bài dịch các bài báo kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng thiết bị, eNews, flyer, slide hội thảo, thiết bị demo…

Bằng cấp, chứng chỉ

- Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành hệ thống điện, thiết bị điện - điện tử, điều khiển tự động, đo lường & tin học công nghiệp, tự động hóa, công nghệ thông tin, viễn thông;

- Tiếng Anh: giao tiếp tốt, tương đương TOEIC > 500 điểm

Kiến thức

Có hiểu biết về thiết bị điện cao áp, hệ thống điện nhị thứ trong trạm điện, nhà máy điện, các thiết bị đo lường, bảo vệ (relay bảo vệ), điều khiển, hệ thống tự động hóa;

Có kiến thức về hệ thống điều khiển trong hệ thống điện, tư duy về lập trình Logic, tự động điều khiển và đo lường;

Có hiểu biết về relay kỹ thuật số cũng như các phần tử trong hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường và cách thức cấu hình chắc năng điều khiển;

Có hiểu biết về thiết bị viễn thông, các phần tử trong hệ thống mạng truyền thông công nghiệp (Switch, Router, firewall,…)

Có am hiểu các giao thức truyền thông công nghiệp & trong ngành điện (Modbus, IEC 61850, IEC101/104, SNMP, NTP/SNTP, ICCP,…)

Kỹ năng

Lập và triển khai kế hoạch; Thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp, đánh giá;

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết xung đột và mâu thuẫn nội bộ;

Giải quyết vấn đề và quản lý thời gian hiệu quả;

Thuyết phục, thuyết trình;

Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel,…), sử dụng thành thạo các phần mềm kỹ thuật (Autocad, phần mềm thiết kế/cấu hình thiết bị,…)

Phẩm chất cá nhân

Năng động, nhạy bén;

Tác phong chuyên nghiệp, cẩn thận, ham hiểu biết;

Có tư duy tổ chức tốt;

Đạo đức tốt, trung thực;

Trách nhiệm, tính kỷ luật, chịu áp lực công việc cao;

Tinh thần đồng đội.

Kinh nghiệm

Sinh viên mới ra trường, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kỹ thuật liên quan đến thiết bị thí nghiệm

Độ tuổi và sức khỏe

25 - 35 tuổi

Yêu cầu khác

1. Thời gian làm việc

8h - 12h, 13h - 17h từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

2. Được trang bị

* Máy móc, thiết bị

Máy tính cá nhân, bàn ghế làm việc

* Bảo hộ lao động

Đồng phục Công ty; Trang bị bảo hộ lao động (quần áo, giầy, mũ bảo hộ,…)

* Tài liệu chuyên môn

Hệ thống văn bản file cứng, file mềm trên ổ dữ liệu

3. Đi lại

Tự túc

4. Nâng cao trình độđược tạo điều kiện tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo định hướng Công ty;

5.Chế độ đãi ngộ

Tiền lương, thưởng, BHXH, chế độ phúc lợi: Theo quy định của Pháp luật và Công ty;

6. Mức lương

7.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng

HỒ SƠ VÀ LIÊN HỆ

- Đơn xin việc,CV.

- Sơyếulílịchcódánảnh3x4(khôngquá06tháng).

- Giấykhámsứckhỏekhôngquá06tháng.

- Chứngminhthư,hộkhẩu,cácvănbằng,chứngchỉphotocôngchứng

Ngành nghề: Điện / Điện tử / Điện lạnh / Điện công nghiệp, Xuất nhập khẩu, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

