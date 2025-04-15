Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tự Động Hóa Năng Lượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tự Động Hóa Năng Lượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tự Động Hóa Năng Lượng
Ngày đăng tuyển: 15/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tự Động Hóa Năng Lượng

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tự Động Hóa Năng Lượng

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- G3 Pandora, 53 Triều Khúc, phường Thanh xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Số lượng: 02 người
NHIỆM VỤ
Chuẩn bị các giải pháp/thông số kỹ thuật để tư vấn cho (hoặc theo yêu cầu của) khách hàng. Phối hợp với Cán bộ kinh doanh lựa chọn thiết bị (chủng loại, giá thành) từ các nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu của khách hàng;
So sánh, đánh giá về kỹ thuật/giá thành các sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh;
Hỗ trợ Cán bộ kinh doanh kiểm tra bảng đáp ứng kỹ thuật cho Hồ sơ dự thầu;
Kiểm tra danh mục phạm vi cung cấp + TSKT + giá thiết bị đặt hàng, kiểm tra hàng hóa từ nhà cung ứng, nghiệm thu thiết bị với khách hàng
Thực hiện dịch vụ sau bán hàng: đào tạo hướng dẫn sử dụng, xử lý trục trặc thiết bị, tài liệu kỹ thuật + hướng dẫn sử dụng từ xa.
Biên soạn kho tài liệu kỹ thuật phục vụ mục đích đào tạo + kinh doanh + marketing, bao gồm: các bài giới thiệu về sản phẩm, các bài viết theo chủ đề, bài dịch các bài báo kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng thiết bị, eNews, flyer, slide hội thảo, thiết bị demo…
Bằng cấp, chứng chỉ
- Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành hệ thống điện, thiết bị điện - điện tử, điều khiển tự động, đo lường & tin học công nghiệp, tự động hóa, công nghệ thông tin, viễn thông;
- Tiếng Anh: giao tiếp tốt, tương đương TOEIC > 500 điểm
Kiến thức
Có hiểu biết về thiết bị điện cao áp, hệ thống điện nhị thứ trong trạm điện, nhà máy điện, các thiết bị đo lường, bảo vệ (relay bảo vệ), điều khiển, hệ thống tự động hóa;
Có kiến thức về hệ thống điều khiển trong hệ thống điện, tư duy về lập trình Logic, tự động điều khiển và đo lường;
Có hiểu biết về relay kỹ thuật số cũng như các phần tử trong hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường và cách thức cấu hình chắc năng điều khiển;
Có hiểu biết về thiết bị viễn thông, các phần tử trong hệ thống mạng truyền thông công nghiệp (Switch, Router, firewall,…)
Có am hiểu các giao thức truyền thông công nghiệp & trong ngành điện (Modbus, IEC 61850, IEC101/104, SNMP, NTP/SNTP, ICCP,…)
Kỹ năng
Lập và triển khai kế hoạch; Thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp, đánh giá;
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết xung đột và mâu thuẫn nội bộ;
Giải quyết vấn đề và quản lý thời gian hiệu quả;
Thuyết phục, thuyết trình;
Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel,…), sử dụng thành thạo các phần mềm kỹ thuật (Autocad, phần mềm thiết kế/cấu hình thiết bị,…)
Phẩm chất cá nhân
Năng động, nhạy bén;
Tác phong chuyên nghiệp, cẩn thận, ham hiểu biết;
Có tư duy tổ chức tốt;
Đạo đức tốt, trung thực;
Trách nhiệm, tính kỷ luật, chịu áp lực công việc cao;
Tinh thần đồng đội.
Kinh nghiệm
Sinh viên mới ra trường, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kỹ thuật liên quan đến thiết bị thí nghiệm
Độ tuổi và sức khỏe
25 - 35 tuổi
Yêu cầu khác
1. Thời gian làm việc
8h - 12h, 13h - 17h từ Thứ Hai đến Thứ Bảy
2. Được trang bị
* Máy móc, thiết bị
Máy tính cá nhân, bàn ghế làm việc
* Bảo hộ lao động
Đồng phục Công ty; Trang bị bảo hộ lao động (quần áo, giầy, mũ bảo hộ,…)
* Tài liệu chuyên môn
Hệ thống văn bản file cứng, file mềm trên ổ dữ liệu
3. Đi lại
Tự túc
4. Nâng cao trình độđược tạo điều kiện tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo định hướng Công ty;
5.Chế độ đãi ngộ
Tiền lương, thưởng, BHXH, chế độ phúc lợi: Theo quy định của Pháp luật và Công ty;
6. Mức lương
7.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng
HỒ SƠ VÀ LIÊN HỆ
- Đơn xin việc,CV.
- Sơyếulílịchcódánảnh3x4(khôngquá06tháng).
- Giấykhámsứckhỏekhôngquá06tháng.
- Chứngminhthư,hộkhẩu,cácvănbằng,chứngchỉphotocôngchứng
Ngành nghề: Điện / Điện tử / Điện lạnh / Điện công nghiệp, Xuất nhập khẩu, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tự Động Hóa Năng Lượng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tự Động Hóa Năng Lượng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 01, dãy LK1-TT1, 96 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

