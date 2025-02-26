Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Khu Công Nghiệp Long Đức, An Phước, Long Thành, Đồng Nai - Cầu vượt Hàng Xanh Bình Thạnh, Hồ Chí Minh - Thủ Đức, Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu - Bien Hoa, Đồng Nai, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản thuộc Tập đoàn lớn tại Khu công nghiệp Long Đức có xe đưa đón: 4 tuyến (Từ Hàng Xanh, Thủ Đức, Biên Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu).

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Phát triển và bảo trì một phần phần mềm và hệ thống do

cấp trên giao

- Tìm ra nguyên nhân lỗi và đề xuất giải pháp cho công việc được giao

- Hỗ trợ nhóm phát triển phần mềm khi công việc được giao có liên quan đến các bộ phận khác và phải tuân thủ các nguyên tắc về bảo mật thông tin doanh nghiệp và thông tin cá nhân.

- Có kinh nghiệm lập trình web, phát triển hệ thống quản lý sản xuất.

- Các công việc khác do Trưởng phòng giao để hỗ trợ nhóm và các phòng ban khác khi cần thiết.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Nam, từ 22~28 tuổi.

- Có bằng Cử nhân CNTT, Công nghệ thông tin, Điện tử và viễn thông hoặc chuyên ngành liên quan.

- Giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Nhật JLPT N3

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Có kiến thức về lập trình web và lập trình hệ thống.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Ngày làm việc: Thứ 2 -> Thứ 6 và 1 ~ 2 ngày thứ Bảy/tháng (7:45 - 16:30, nghỉ trưa 45’).

- Lương tháng 13 + 2 đợt thưởng trong năm.

- Được tham gia gói bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin