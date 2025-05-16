Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 150 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 150 Triệu

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Mức lương
13 - 150 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: KCN Biên Hòa 2, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 13 - 150 Triệu

Phát triển, triển khai và bảo trì các ứng dụng web sử dụng ReactJS và NodeJS.
ReactJS
NodeJS
Thiết kế API và xử lý logic backend, tương tác với SQL Server và Oracle.
SQL Server
Oracle
Tối ưu hóa hiệu năng và bảo mật hệ thống.
Tham gia tích hợp các mô hình hoặc API AI (OpenAI, HuggingFace, nội bộ…) vào hệ thống hiện có.
Làm việc với đội thiết kế, PM và các bộ phận liên quan để hoàn thành sản phẩm end-to-end.
Hỗ trợ triển khai hệ thống (CI/CD, môi trường staging/production).

Với Mức Lương 13 - 150 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc:
Tốt nghiệp hệ Đại học trở lên các ngành liên IT / Lập trình / …
Thành thạo ReactJS (Hooks, Router, State Management…).
ReactJS
Thành thạo NodeJS, đặc biệt với ExpressJS hoặc NestJS là một lợi thế.
NodeJS
Có kinh nghiệm làm việc với SQL Server hoặc Oracle, biết viết và tối ưu câu truy vấn SQL.
SQL Server
Oracle
Có thể đảm nhiệm độc lập toàn bộ quy trình phát triển ứng dụng fullstack.
Gọi API AI (ChatGPT/OpenAI, Google AI, v.v.)
Xử lý dữ liệu, nhúng vector, hệ thống hỏi đáp, phân tích văn bản hoặc hình ảnh
Ưu tiên:
Có sản phẩm cá nhân hoặc dự án thực tế tích hợp AI.
Có tư duy hệ thống, hiểu về kiến trúc microservice là một lợi thế.
Kinh nghiệm xử lý authentication (JWT, OAuth2...).
Kinh nghiệm bảo mật
Biết sử dụng Docker, CI/CD.
Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt.

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 13,000,000 - 15,000,000 vnđ (Có thỏa thuận theo năng lực của ứng viên)
- Lương cơ bản (Trả đủ 100% ngay tháng đầu tiên nhận việc).
- Hỗ trợ xe đưa rước từ HCM đến Biên Hòa
- Đóng các khoản BẢO HIỂM ngay sau khi nhận việc.
- Có cơ hội thăng cấp bậc.
- Khám bệnh định kỳ theo quy định 1 năm 1 lần.
- Nghỉ Thứ Bảy và Chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.
- Có 12 ngày nghỉ phép hưởng lương hàng năm.
- Lương tháng 13 theo quy định của công ty.
- Xét duyệt tăng lương hàng năm.
- Các quyền lợi và chế độ khác theo Bộ luật lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 đường 2A, KCN Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

