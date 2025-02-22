Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà
- Hồ Chí Minh:
- số 4 Lô A Trường Sơn, P15, Q10, TPHCM, Quận 10
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 30 Triệu
Dựa trên Chỉ tiêu, ngân sách được phân bổ đưa ra kế hoạch năm cho nhãn hàng được quản lý:
Doanh số cho từng SKU theo từng Quý từng tháng
Độ phủ theo từng phân loại KH
Kế hoạch Marketing theo từng giai đoạn, chi tiết theo từng tháng
Kế hoạch ngân sách theo từng dự án
Thực thi dự án:
Lên Proposal chi tiết từng dự án
Triển khai phân công nhiệm vụ, thực thi, phối hợp và giám sát
Báo cáo định kỳ và báo cáo tổng kết sau khi chương trình diễn ra.
Báo cáo:
Báo cáo đánh giá doanh số và độ phủ hàng tháng theo Kênh, khu vực
Theo dõi và báo cáo tồn kho
Theo dõi và báo cáo ngân sách thực chi
Nghiên cứu thị trường và phân tích hoạt động của đối thủ hàng tháng
Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí Product Manager hoặc Assitant Product Manager
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong ngành hàng Dược phẩm, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Trade Marketing
Kỹ năng tiếng Anh tốt, Kỹ năng vi tính văn phòng tốt
Tại Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, phúc lợi theo luật lao động
Du lịch, nghỉ phép, thưởng lế, tết,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà
