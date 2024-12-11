Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH THE SENTRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 4 Triệu

Mức lương Từ 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 2, Tòa nhà Sonatus, 15 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 4 Triệu

Hỗ trợ trực sự kiện khi có khách hàng/công ty tổ chức sự kiện.

Xác nhận, đánh giá và hỗ trợ công ty/khách hàng khi có các sự cố về máy tính, phần cứng, quản trị hệ thống

Duy trì hệ thống công nghệ thông tin khối Văn phòng luôn hoạt động ổn định.

Phối hợp với các phòng ban khác để mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Các công việc phát sinh theo yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành IT Helpdesk

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ, có tinh thần học hỏi cao

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Tăng ca khi công ty/khách hàng có sự kiện

Tại CÔNG TY TNHH THE SENTRY Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty lấy nhân sự là cốt lõi để phát triển, ưu tiên phát triển nhân sự nội bộ

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lộ trình phát triển rõ ràng

Lương, thưởng tháng 13 hấp dẫn

Nơi làm việc sang chảnh, quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THE SENTRY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin