Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH THE SENTRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH THE SENTRY
Mức lương
Từ 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 2, Tòa nhà Sonatus, 15 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 4 Triệu
Hỗ trợ trực sự kiện khi có khách hàng/công ty tổ chức sự kiện.
Xác nhận, đánh giá và hỗ trợ công ty/khách hàng khi có các sự cố về máy tính, phần cứng, quản trị hệ thống
Duy trì hệ thống công nghệ thông tin khối Văn phòng luôn hoạt động ổn định.
Phối hợp với các phòng ban khác để mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Các công việc phát sinh theo yêu cầu.
Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành IT Helpdesk
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ, có tinh thần học hỏi cao
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Tăng ca khi công ty/khách hàng có sự kiện
Tại CÔNG TY TNHH THE SENTRY Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty lấy nhân sự là cốt lõi để phát triển, ưu tiên phát triển nhân sự nội bộ
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lộ trình phát triển rõ ràng
Lương, thưởng tháng 13 hấp dẫn
Nơi làm việc sang chảnh, quốc tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THE SENTRY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
