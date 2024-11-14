Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Set up khu vực làm việc hàng ngày

Đón tiếp khách hàng đến làm dịch vụ tại Spa

Điều phối chuyên viên làm dịch vụ cho khách

Trực quầy, thu ngân, trực hotline giải đáp thắc mắc khách hàng

Làm các báo cáo liên quan theo yêu cầu của Quản lý Spa

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng đề xuất, tư vấn thêm cho Ban Lãnh đạo các cơ chế, quy trình cho phù hợp với định hướng của công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Hoa hồng + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng

Hoa hồng tư vấn : 1- 5% (theo doanh thu dịch vụ, sản phẩm)

Chế độ nghỉ Lễ, tết... theo đúng quy định

Thời gian làm việc: 8h30-18h hàng ngày . nghỉ trưa 1.5h . Nghỉ 1 ngày trong tuần trừ T6,T7,CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB

