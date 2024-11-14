Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ba Đình
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Set up khu vực làm việc hàng ngày
Đón tiếp khách hàng đến làm dịch vụ tại Spa
Điều phối chuyên viên làm dịch vụ cho khách
Trực quầy, thu ngân, trực hotline giải đáp thắc mắc khách hàng
Làm các báo cáo liên quan theo yêu cầu của Quản lý Spa
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng đề xuất, tư vấn thêm cho Ban Lãnh đạo các cơ chế, quy trình cho phù hợp với định hướng của công ty.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Hoa hồng + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng
Hoa hồng tư vấn : 1- 5% (theo doanh thu dịch vụ, sản phẩm)
Chế độ nghỉ Lễ, tết... theo đúng quy định
Thời gian làm việc: 8h30-18h hàng ngày . nghỉ trưa 1.5h . Nghỉ 1 ngày trong tuần trừ T6,T7,CN
Hoa hồng tư vấn : 1- 5% (theo doanh thu dịch vụ, sản phẩm)
Chế độ nghỉ Lễ, tết... theo đúng quy định
Thời gian làm việc: 8h30-18h hàng ngày . nghỉ trưa 1.5h . Nghỉ 1 ngày trong tuần trừ T6,T7,CN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI