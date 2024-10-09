Tuyển Manual Tester Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Công ty CP Phần mềm MOR
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty CP Phần mềm MOR

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà B1, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Tìm hiểu và phân tích yêu cầu của dự án. Viết testcase, chuẩn bị và thực hiện integration test, system test. Tổng hợp lỗi và phối hợp với đội phát triển thực hiện sửa lỗi. Đánh giá chất lượng của dự án dựa vào kết quả kiểm thử.
Tìm hiểu và phân tích yêu cầu của dự án.
Viết testcase, chuẩn bị và thực hiện integration test, system test.
Tổng hợp lỗi và phối hợp với đội phát triển thực hiện sửa lỗi.
Đánh giá chất lượng của dự án dựa vào kết quả kiểm thử.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong việc kiểm thử phần mềm. Có kiến thức cơ bản về lập trình, cơ sở dữ liệu. Nắm rõ các quy trình test phần mềm, các kỹ thuật, chiến lược test. Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, có khả năng học hỏi cao. Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm. Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp tiếng Anh/ tiếng Nhật.
Có từ 1 năm kinh nghiệm trong việc kiểm thử phần mềm.
Có kiến thức cơ bản về lập trình, cơ sở dữ liệu.
Nắm rõ các quy trình test phần mềm, các kỹ thuật, chiến lược test.
Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, có khả năng học hỏi cao.
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp tiếng Anh/ tiếng Nhật.

Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm: up to 15.000.000đ Lương tháng 13 + thưởng theo dự án + thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng tết + thưởng thâm niên.... Xét tăng lương ít nhất 2 lần/năm (cố định) và theo hiệu quả công việc Tham gia vào các dự án đa dạng, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất. Cơ hội làm việc và đào tạo ngắn/ dài tại nước ngoài. Công ty đang scale-up rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến. Tài khoản Udemy free học các khóa nâng cao kỹ năng chuyên môn. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, OT siêu hiếm. Các chế độ khác: bảo hiểm, teambuilding thường xuyên, du lịch hàng năm, nghỉ phép, beauty care... Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với MOR care. Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng và cầu lông hàng tuần cũng nhiều giải đấu trong cả năm, clb bi lắc, bi-a...
Thu nhập khởi điểm: up to 15.000.000đ
Lương tháng 13 + thưởng theo dự án + thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng tết + thưởng thâm niên....
Xét tăng lương ít nhất 2 lần/năm (cố định) và theo hiệu quả công việc
Tham gia vào các dự án đa dạng, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất.
Cơ hội làm việc và đào tạo ngắn/ dài tại nước ngoài.
Công ty đang scale-up rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.
Tài khoản Udemy free học các khóa nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, OT siêu hiếm.
Các chế độ khác: bảo hiểm, teambuilding thường xuyên, du lịch hàng năm, nghỉ phép, beauty care...
Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với MOR care.
Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng và cầu lông hàng tuần cũng nhiều giải đấu trong cả năm, clb bi lắc, bi-a...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Phần mềm MOR

Công ty CP Phần mềm MOR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 25, tháp B1, tòa nhà Roman Plaza - Hải Phát, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

