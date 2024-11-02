Tuyển Manual Tester Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Thiết kế và thực hiện kế hoạch kiểm thử, các trường hợp, kịch bản và quy trình kiểm thử trên các ứng dụng phần mềm dựa trên yêu cầu nghiệp vụ và đặc tính kỹ thuật. Xác định các lỗi phần mềm để gắn cờ và chẩn đoán các lỗi và duy trì cơ sở dữ liệu về các lỗi phần mềm. Sử dụng phân tích lịch sử các kết quả kiểm tra để xác định các vấn đề và các lĩnh vực cải tiến. Tiến hành Kiểm tra Chức năng trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để đảm bảo chúng đáp ứng các yêu cầu kinh doanh thông qua việc thực hiện các bài kiểm tra kịch bản kinh doanh từ đầu đến cuối. Tiến hành Kiểm tra hồi quy trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để xác định bất kỳ tác động nào có thể xảy ra do các thay đổi gây ra. Hỗ trợ chuẩn bị và cung cấp các báo cáo về tiến độ của dịch vụ thử nghiệm cho các trưởng nhóm.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1.5 năm kinh nghiệm làm Manual Test Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên Có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về vị trí kiểm thử phần mềm lĩnh vực Mobile App/Web/API Có kinh nghiệm kiểm thử trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, các hệ thống như Core Banking (T24, Flexcube...)/Swift/ BPM/ECM/Ebanking... là một lợi thế Ưu tiên Nhân sự đã từng tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum Cẩn thận, tỉ mỉ, học hỏi nhanh. Có kiến thức cơ bản testing: định nghĩa cơ bản, quy trình phát triển phần mềm, quy trình test, quy trình đảm bảo chất lượng.

Tại Công ty CP Savvycom Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 30.000.000 VNĐ Môi trường làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty. Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội Thời gian làm việc: 8h đến 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6 Địa điểm làm việc: Onsite - Thanh Xuân, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Savvycom

