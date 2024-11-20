Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CÔ PHẦN EFE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa AZ Sky - KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Trả lời email, tin nhắn của khách hàng

Theo dõi, phối hợp xử lý các yêu cầu và khiếu nại của khách khi có phát sinh

Phối hợp triển khai các chương trình, hoạt động tại Công ty

Đăng bài sedding quảng cáo theo mẫu

Cùng team, support các công việc liên quan và các công việc được cấp trên giao

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Chấp nhận sinh viên chờ bằng/ đang làm khóa luận.

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động, bao quát tốt, tỉ mỉ, có trách nhiệm.

Có máy tính cá nhân.

Tại CÔNG TY CÔ PHẦN EFE MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 -10.000.000

Đầy đủ các chế độ: thưởng lễ tết, tháng 13, liên hoan, BHXH, nghỉ phép... theo quy định

Thời gian làm việc:

Thứ Hai – Thứ sáu: 9h00 - 18h00 (nghỉ trưa 12h-13h30)

Thứ 7 làm cách tuần : 9h00 - 18h00

Nhiều cơ hội thăng tiến

Tăng lương theo kinh nghiệm và hiệu quả công việc đạt được.

Môi trường làm việc trẻ trung, chú trọng phát triển năng lực, mọi ý tưởng đều được lắng nghe.

Được tham gia các chương trình đào tạo thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CÔ PHẦN EFE MEDIA

