Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CÔ PHẦN EFE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG TY CÔ PHẦN EFE MEDIA
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa AZ Sky
- KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Trả lời email, tin nhắn của khách hàng
Theo dõi, phối hợp xử lý các yêu cầu và khiếu nại của khách khi có phát sinh
Phối hợp triển khai các chương trình, hoạt động tại Công ty
Đăng bài sedding quảng cáo theo mẫu
Cùng team, support các công việc liên quan và các công việc được cấp trên giao
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Chấp nhận sinh viên chờ bằng/ đang làm khóa luận.
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động, bao quát tốt, tỉ mỉ, có trách nhiệm.
Có máy tính cá nhân.
Tại CÔNG TY CÔ PHẦN EFE MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 7.000.000 -10.000.000
Đầy đủ các chế độ: thưởng lễ tết, tháng 13, liên hoan, BHXH, nghỉ phép... theo quy định
Thời gian làm việc:
Thứ Hai – Thứ sáu: 9h00 - 18h00 (nghỉ trưa 12h-13h30)
Thứ 7 làm cách tuần : 9h00 - 18h00
Nhiều cơ hội thăng tiến
Tăng lương theo kinh nghiệm và hiệu quả công việc đạt được.
Môi trường làm việc trẻ trung, chú trọng phát triển năng lực, mọi ý tưởng đều được lắng nghe.
Được tham gia các chương trình đào tạo thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CÔ PHẦN EFE MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
