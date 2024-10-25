Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Điện Máy thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Điện Máy thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tây Hồ ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tư vấn, thuyết phục khách hàng hiểu và kích cầu mua sản phẩm điện máy: Mobile, điện tử, điện lạnh, gia dụng, IT... và các chương trình chính sách bán hàng của siêu thị
- Hoàn tất các thủ tục bán hàng cho khách.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo siêu thị.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ. 18 - 35 tuổi. Tốt nghiệp tối thiểu THPT - Ngoại hình sáng là một lợi thế khi tiếp xúc khách hàng
- Giao tiếp tốt - Không yêu cầu kinh nghiệm và sẽ được đào tạo bài bản

Tại Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7 triệu trở lên (7- trên 10 triệu/ tháng)
- Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước - Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý chỉ sau 6 tháng làm việc.
- Thời gian làm việc linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company

Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 29F Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

