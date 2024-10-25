Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Điện Máy thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Hồ ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tư vấn, thuyết phục khách hàng hiểu và kích cầu mua sản phẩm điện máy: Mobile, điện tử, điện lạnh, gia dụng, IT... và các chương trình chính sách bán hàng của siêu thị

- Hoàn tất các thủ tục bán hàng cho khách.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo siêu thị.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ. 18 - 35 tuổi. Tốt nghiệp tối thiểu THPT - Ngoại hình sáng là một lợi thế khi tiếp xúc khách hàng

- Giao tiếp tốt - Không yêu cầu kinh nghiệm và sẽ được đào tạo bài bản

Tại Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7 triệu trở lên (7- trên 10 triệu/ tháng)

- Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước - Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý chỉ sau 6 tháng làm việc.

- Thời gian làm việc linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company

