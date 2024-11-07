Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG VY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG VY
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 80 Đ. Trần Não P. Bình An, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Chúng tôi sở hữu thương hiệu Vinaquick - Thành lập năm 2007 tại California - Tuyển dụng Nhân Viên Bán Hàng tại cửa hàng Ngành Mẹ Và Bé với nội dung công việc chi tiết như sau:
- Tư vấn khách hàng cách sử dụng, tính năng, ưu điểm của các sản phẩm.
- Bán hàng và phát triển doanh số theo KPI hàng tháng ( khách hàng đã có sẵn trong hệ thống) với các mặt hàng chủ yếu: đồ mẹ và bé, hàng cao cấp từ Mỹ, Nhật, Hàn ...tại showroom và thông qua website/ fanpage.
- Chăm sóc - Quản lý khách hàng: hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng và giải đáp các thắc mắc về thông tin sản phẩm sau khi khách đã mua.
- Dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ cửa hàng.
- Refill các kệ hàng.
- Tổng kết cuối ca và bàn giao ca.
- Tham gia quản lý và sắp xếp hàng hóa.
-Kiểm hàng trên kệ xuất bán trực tiếp 1 tuần/lần. Chịu trách nhiệm về việc thất thoát hàng hoá ở trên kệ.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ tuyển nữ
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm bán hàng
- Có kinh nghiệm từng làm ở các store mẹ và bé khác là lợi thế lớn
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán với Khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG VY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập : 12.000.000vnd - 18.000.000vnd
- Nghỉ lễ có lương theo quy định hoặc đi làm ngày lễ hưởng lương x hệ số lương theo quy định.
- Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước.
- Thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG VY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 212 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

