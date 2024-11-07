Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG VY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 80 Đ. Trần Não P. Bình An, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Chúng tôi sở hữu thương hiệu Vinaquick - Thành lập năm 2007 tại California - Tuyển dụng Nhân Viên Bán Hàng tại cửa hàng Ngành Mẹ Và Bé với nội dung công việc chi tiết như sau:

- Tư vấn khách hàng cách sử dụng, tính năng, ưu điểm của các sản phẩm.

- Bán hàng và phát triển doanh số theo KPI hàng tháng ( khách hàng đã có sẵn trong hệ thống) với các mặt hàng chủ yếu: đồ mẹ và bé, hàng cao cấp từ Mỹ, Nhật, Hàn ...tại showroom và thông qua website/ fanpage.

- Chăm sóc - Quản lý khách hàng: hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng và giải đáp các thắc mắc về thông tin sản phẩm sau khi khách đã mua.

- Dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ cửa hàng.

- Refill các kệ hàng.

- Tổng kết cuối ca và bàn giao ca.

- Tham gia quản lý và sắp xếp hàng hóa.

-Kiểm hàng trên kệ xuất bán trực tiếp 1 tuần/lần. Chịu trách nhiệm về việc thất thoát hàng hoá ở trên kệ.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ tuyển nữ

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm bán hàng

- Có kinh nghiệm từng làm ở các store mẹ và bé khác là lợi thế lớn

- Có khả năng giao tiếp, đàm phán với Khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG VY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập : 12.000.000vnd - 18.000.000vnd

- Nghỉ lễ có lương theo quy định hoặc đi làm ngày lễ hưởng lương x hệ số lương theo quy định.

- Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước.

- Thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG VY

