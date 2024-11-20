Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LADY làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LADY
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LADY

Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LADY

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1993 Đại Lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Trưng bày, chăm sóc, bảo quản sản phẩm theo đúng quy định, tiêu chuẩn thương hiệu.
- Giải đáp, tư vấn đáp ứng đúng Nhu cầu khách hàng.
- Kiểm kê, kiểm soát hàng hóa theo phân công.
- Thực hiện các yêu cầu công việc từ Cửa hàng Trưởng.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, đã hoàn thành xong mọi chương trình học, có thể làm full time xoay ca
- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng thời trang cao cấp
- Có Kỹ năng CSKH, tư vấn, bán hàng tốt, ổn định
- Trung thực, tự tin, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LADY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 6.000.000 + doanh thu + thưởng
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động
- Việc làm ổn định, bền vững, lâu dài
- Được đào tạo và tiếp cận với các thương hiệu thời trang cao cấp
- Được mua hàng của công ty với giá ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LADY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 300 Đê La Thành nhỏ, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

