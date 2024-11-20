Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LADY làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1993 Đại Lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang

- Trưng bày, chăm sóc, bảo quản sản phẩm theo đúng quy định, tiêu chuẩn thương hiệu.

- Giải đáp, tư vấn đáp ứng đúng Nhu cầu khách hàng.

- Kiểm kê, kiểm soát hàng hóa theo phân công.

- Thực hiện các yêu cầu công việc từ Cửa hàng Trưởng.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, đã hoàn thành xong mọi chương trình học, có thể làm full time xoay ca

- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng thời trang cao cấp

- Có Kỹ năng CSKH, tư vấn, bán hàng tốt, ổn định

- Trung thực, tự tin, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LADY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 6.000.000 + doanh thu + thưởng

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động

- Việc làm ổn định, bền vững, lâu dài

- Được đào tạo và tiếp cận với các thương hiệu thời trang cao cấp

- Được mua hàng của công ty với giá ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LADY

