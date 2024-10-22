Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu đất đỏ, QL55, Thị trấn Đất Đỏ, BRVT, Đất Đỏ ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tư vấn sản phẩm bán lẻ tại cửa hàng/online mạng xã hội (zalo/fb): Tấm lót sàn, Gỗ nhựa, tấm trần nhôm, tấm trần nhựa, tấm alu, tấm nhựa vân đá, vật tư thạch cao, tấm vách ngăn, tấm smartwood, phào chỉ pu, ps, tấm smartboard, tấm duraflex, phụ kiện các loại ngành trang trí nội ngoại thất ... Bán hàng, nhập xuất hàng hóa, in đơn hàng trên phần mềm Kiot Viet (phần mềm bán hàng), quản lý thu chi và công nợ khách hàng Xử lý đơn hàng tại cửa hàng, theo dõi đơn hàng. Bán và lấy hàng hóa cho khách hàng tại cửa hàng, điều phối hàng hóa từ Kho hoặc cửa hàng khác cho khách hàng. Soạn hàng lấy hàng cho khách lẻ tại cửa hàng. Nhập đơn hàng vào phần mềm, in và gọi tài xế giao hàng. Thu tiền của khách hàng. Cung cấp báo giá, màu sắc sản phẩm, mã hàng, số lượng tồn kho ... cho khách hàng Báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng, quý. Làm các công việc khác của một nhân viên Bán hàng

Thời gian làm việc chính thức : Từ thứ 2 - thứ 7 : sáng 6h30-11h30. Chiều 13h30 đến 17h30. Chủ nhật làm sáng 6h30-11h30

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 22-35 tuổi Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên Đã làm qua công việc Bán Hàng hoặc Kế Toán Bán Hàng hoặc Quản lý Kho hàng... có kinh nghiệm bán hàng từ 01 năm Trung thực, năng động và chịu khó và làm việc gắn bó lâu dài là một lợi thế. Biết sử dụng thành thạo máy tính để soạn thảo văn bản, excel, zalo pc, zalo nhóm ... Nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo và kỹ năng giao tiếp tốt Chịu được áp lực công việc đơn hàng nhiều và thường xuyên nghe điện thoại của khách hàng

Tại Công ty TNHH ĐT TM - DV XD Tân Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc 7 triệu. Lương chính thức sau thử việc: 12-20 triệu hoặc hơn tùy theo năng lực làm việc. Thử việc 2 tháng trước khi vào làm Được ký hợp đồng sau khi thử việc thành công. Có đóng bảo hiểm xã hội Đồng phục công ty. Được cấp điện thoại để làm việc. Được cấp máy tính để làm việc. Được nghỉ vào các ngày lễ tết. Nghỉ trưa tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ĐT TM - DV XD Tân Thịnh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.