Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH ĐT TM - DV XD Tân Thịnh Phát
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty TNHH ĐT TM - DV XD Tân Thịnh Phát

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH ĐT TM - DV XD Tân Thịnh Phát

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu đất đỏ, QL55, Thị trấn Đất Đỏ, BRVT, Đất Đỏ ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tư vấn sản phẩm bán lẻ tại cửa hàng/online mạng xã hội (zalo/fb): Tấm lót sàn, Gỗ nhựa, tấm trần nhôm, tấm trần nhựa, tấm alu, tấm nhựa vân đá, vật tư thạch cao, tấm vách ngăn, tấm smartwood, phào chỉ pu, ps, tấm smartboard, tấm duraflex, phụ kiện các loại ngành trang trí nội ngoại thất ... Bán hàng, nhập xuất hàng hóa, in đơn hàng trên phần mềm Kiot Viet (phần mềm bán hàng), quản lý thu chi và công nợ khách hàng Xử lý đơn hàng tại cửa hàng, theo dõi đơn hàng. Bán và lấy hàng hóa cho khách hàng tại cửa hàng, điều phối hàng hóa từ Kho hoặc cửa hàng khác cho khách hàng. Soạn hàng lấy hàng cho khách lẻ tại cửa hàng. Nhập đơn hàng vào phần mềm, in và gọi tài xế giao hàng. Thu tiền của khách hàng. Cung cấp báo giá, màu sắc sản phẩm, mã hàng, số lượng tồn kho ... cho khách hàng Báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng, quý. Làm các công việc khác của một nhân viên Bán hàng
Thời gian làm việc chính thức : Từ thứ 2 - thứ 7 : sáng 6h30-11h30. Chiều 13h30 đến 17h30. Chủ nhật làm sáng 6h30-11h30

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH ĐT TM - DV XD Tân Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ĐT TM - DV XD Tân Thịnh Phát

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ĐT TM - DV XD Tân Thịnh Phát

Công ty TNHH ĐT TM - DV XD Tân Thịnh Phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 143 Nguyễn Tất Thành, Phường Phước Nguyên,TP.Bà Rịa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

