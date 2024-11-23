Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN MINH AND MORE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 179B Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

- Tư vấn bán các sản phẩm nội thất theo nhu cầu của khách hàng online và offline

- Bám đuổi và chăm sóc khách hàng được giao.

- Tạo đơn hàng và thu tiền khách hàng.

- Trực showroom, vệ sinh sản phẩm trưng bày.

- Các công việc khác theo yêu cầu của quán lý.

- Nữ 22 - 27 tuổi.

- Năng động, giao tiếp tốt.

- Tự giác, kỷ luật, kiên trì.

- Khả năng tư vấn, thuyết phục.

- Ngoại hình dễ nhìn là một lợi thế.

- Có laptop cá nhân.

- Khả năng tư vấn bán hàng qua điện thoại tốt.

Mức lương: 6.000.000 - 15.000.000

Hoa hồng hấp dẫn theo doanh số

Thưởng doanh số cá nhân theo quý, năm.

BHXH theo quy định.

Môi trường năng động, thoải mái.

Lương tháng 13, thưởng sinh nhật.

Được đào tạo tư vấn bán hàng.

Cơ hội giao tiếp với người nước ngoài thường xuyên.

