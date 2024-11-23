Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN MINH AND MORE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 15 Triệu

Ngày đăng tuyển: 23/11/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH AND MORE
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH AND MORE

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MINH AND MORE

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 179B Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Tư vấn bán các sản phẩm nội thất theo nhu cầu của khách hàng online và offline
- Bám đuổi và chăm sóc khách hàng được giao.
- Tạo đơn hàng và thu tiền khách hàng.
- Trực showroom, vệ sinh sản phẩm trưng bày.
- Các công việc khác theo yêu cầu của quán lý.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ 22 - 27 tuổi.
- Năng động, giao tiếp tốt.
- Tự giác, kỷ luật, kiên trì.
- Khả năng tư vấn, thuyết phục.
- Ngoại hình dễ nhìn là một lợi thế.
- Có laptop cá nhân.
- Khả năng tư vấn bán hàng qua điện thoại tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MINH AND MORE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6.000.000 - 15.000.000
Hoa hồng hấp dẫn theo doanh số
Thưởng doanh số cá nhân theo quý, năm.
BHXH theo quy định.
Môi trường năng động, thoải mái.
Lương tháng 13, thưởng sinh nhật.
Được đào tạo tư vấn bán hàng.
Cơ hội giao tiếp với người nước ngoài thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MINH AND MORE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH AND MORE

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH AND MORE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 310 Dương Quảng Hàm, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

