Tuyển Bán hàng thời trang Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: TTTM AEON MALL Hải Phòng Lê Chân, Lê Chân

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Nắm vững kiến thức về sản phẩm, Chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đến khách hàng

Thực hiện công việc bán hàng, làm thủ tục bán hàng cho khách

Kiểm soát và đảm bảo hàng hóa tại cửa hàng luôn đầy đủ

Trưng bày hàng hóa theo quy định

Thực hiện các công việc vệ sinh cửa hàng theo sự phân công của quản lý

Các công việc khác phục vụ hoạt động của cửa hàng theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ ngoại hình khá, KHÔNG VƯỚNG BẬN LỊCH HỌC

Nhanh nhẹn, trung thực

Kỹ năng giao tiếp tốt

Làm xoay ca linh hoạt: Ca sáng: 08h30 – 16h30; Ca chiều 14h – 22h (Nghỉ 01 ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6)

Giao tiếp Tiếng Anh (Có phụ cấp riêng), Có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế

Yêu thích lĩnh vực bán lẻ, thời trang, thể thao

Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6-9tr/ tháng/ 26 ngày công: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh số

Thử việc 01 tháng hướng 100% lương

Chế độ BHXH đầy đủ, đóng BHXH trong tháng làm việc đầu tiên

Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24

Đào tạo đầy đủ, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin