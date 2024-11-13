Tuyển Bán hàng thời trang Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân ...và 19 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Thực hiện bán hàng tại showroom & online đạt kế hoạch doanh thu mục tiêu. Hoàn thành các chỉ số KPIs được giao.

- Tư vấn bán hàng, thuyết phục khách hàng mua sắm sản phẩm, trải nghiệm dịch vụ tại điểm bán.

- Chăm sóc khách hàng, xây dựng & duy trì quan hệ với khách hàng. Phối hợp với các bộ phận chức năng đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất, mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng.

- Nắm được quy trình bán hàng, chất liệu – thiết kế của sản phẩm, điểm chạm dịch vụ, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, v.vv… ghi nhận đầy đủ theo các biểu mẫu của các quy trình này.

- Đề xuất các chương trình xúc tiến bán hàng, khuyến mại để hoàn thành mục tiêu.

- Báo cáo doanh thu hàng ngày, các thông tin đơn hàng và số liệu phát sinh cho Quản lý Store.

- Xử lý giải quyết các công việc phát sinh theo chỉ đạo của Quản lý Store.

- Đảm bảo bảo quản hàng hóa, không gây thất thoát hàng hóa và tài sản của Công ty.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ, Từ 18- 34 tuổi, Tốt nghiệp THPT trở lên.

- Có kinh nghiệm làm trong các ngành nghề dịch vụ (ưu tiên về ngành hàng thời trang).

- Chủ động, nhạy bén, chịu được áp lực tốt.

- Trung thực và có trách nhiệm với công việc là một điểm mạnh.

- Khả năng giao tiếp tốt, thân thiện, hoà đồng.

Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Cơ hội học hỏi, thăng tiến trong quá trình làm việc.

- Các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, phát triển bản thân.

- Thu nhập: 4.500.000 - 6.500.000đ/tháng + thưởng doanh thu

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin