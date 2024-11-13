Tuyển Bán hàng thời trang Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Tuyển Bán hàng thời trang Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam

Bán hàng thời trang

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân ...và 19 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Thực hiện bán hàng tại showroom & online đạt kế hoạch doanh thu mục tiêu. Hoàn thành các chỉ số KPIs được giao.
- Tư vấn bán hàng, thuyết phục khách hàng mua sắm sản phẩm, trải nghiệm dịch vụ tại điểm bán.
- Chăm sóc khách hàng, xây dựng & duy trì quan hệ với khách hàng. Phối hợp với các bộ phận chức năng đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất, mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng.
- Nắm được quy trình bán hàng, chất liệu – thiết kế của sản phẩm, điểm chạm dịch vụ, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, v.vv… ghi nhận đầy đủ theo các biểu mẫu của các quy trình này.
- Đề xuất các chương trình xúc tiến bán hàng, khuyến mại để hoàn thành mục tiêu.
- Báo cáo doanh thu hàng ngày, các thông tin đơn hàng và số liệu phát sinh cho Quản lý Store.
- Xử lý giải quyết các công việc phát sinh theo chỉ đạo của Quản lý Store.
- Đảm bảo bảo quản hàng hóa, không gây thất thoát hàng hóa và tài sản của Công ty.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ, Từ 18- 34 tuổi, Tốt nghiệp THPT trở lên.
- Có kinh nghiệm làm trong các ngành nghề dịch vụ (ưu tiên về ngành hàng thời trang).
- Chủ động, nhạy bén, chịu được áp lực tốt.
- Trung thực và có trách nhiệm với công việc là một điểm mạnh.
- Khả năng giao tiếp tốt, thân thiện, hoà đồng.

Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Cơ hội học hỏi, thăng tiến trong quá trình làm việc.
- Các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, phát triển bản thân.
- Thu nhập: 4.500.000 - 6.500.000đ/tháng + thưởng doanh thu
- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam

Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 10, ngõ 4, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ban-hang-thu-nhap-6-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job247617
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Tĩnh Hà Tĩnh Quảng Bình Ninh Bình Ninh Bình Hà Nam Bắc Ninh Thanh Hóa Thanh Hóa Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND)
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Tuyển Bán hàng thời trang Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Hạn nộp: 19/10/2025
Thái Bình Hưng Yên Hải Phòng Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh
Tuyển Nhân viên kho Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh
Hạn nộp: 30/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 66 ngày để ứng tuyển 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Tĩnh Hà Tĩnh Quảng Bình Ninh Bình Ninh Bình Hà Nam Bắc Ninh Thanh Hóa Thanh Hóa Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND)
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Tuyển Bán hàng thời trang Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Thời trang 21 Six làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Thời trang 21 Six
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty CP Thời Trang 360 làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu Công ty CP Thời Trang 360
5 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Thời trang VMG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Công ty TNHH Thời trang VMG
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng thời trang HỘ KINH DOANH THỜI TRANG NOAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu HỘ KINH DOANH THỜI TRANG NOAM
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty cổ phần Memon làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 24 Triệu Công ty cổ phần Memon
16 - 24 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng thời trang SSSTUTTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 85 Triệu SSSTUTTER
6 - 85 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng thời trang ADAM STORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu ADAM STORE
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH thương mại Han Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH thương mại Han Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Lamer
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Mỹ Phục làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty TNHH Mỹ Phục
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Bán hàng thời trang SARA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 50 Triệu SARA VIỆT NAM
9 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng thời trang SARA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 50 Triệu SARA VIỆT NAM
9 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng thời trang Hộ Kinh Doanh Shop Bé Na làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Hộ Kinh Doanh Shop Bé Na
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng thời trang ADAM STORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu ADAM STORE
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm