Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH SHINE DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH SHINE DECOR
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 141 Phan Đình Phùng, phường 17, Phú Nhuận, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Tư vấn và bán hàng các sản phẩm phụ kiện sinh nhật.
Sắp xếp, trưng bày hàng hóa tại cửa hàng.
Tư vấn và chăm sóc khách hàng.
Đảm bảo vệ sinh khu vực bán hàng.
Kiểm kê, đảm bảo số lượng hàng hóa
Thông kê doanh thu cửa hàng
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 18 - 25 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH SHINE DECOR Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 6.000.000 triệu đến 9.000.000 triệu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHINE DECOR
