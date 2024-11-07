Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH SHINE DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Tư vấn và bán hàng các sản phẩm phụ kiện sinh nhật. Sắp xếp, trưng bày hàng hóa tại cửa hàng. Tư vấn và chăm sóc khách hàng. Đảm bảo vệ sinh khu vực bán hàng. Kiểm kê, đảm bảo số lượng hàng hóa Thông kê doanh thu cửa hàng

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI