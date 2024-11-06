Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Nội Thất Nhật Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công Ty TNHH Nội Thất Nhật Minh Anh
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 166
- 168 Cách Mạng Tháng 8
- Phường Mười
- Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Tư vấn bán hàng nội thất cho khách hàng tại showroom nội thất Chổi Xể và qua điện thoại, kênh bán hàng online.... (nếu có)
- Chăm sóc Khách hàng, hỗ trợ khách trong quá trình bán và sau bán ( nếu cần )
- Xử lý sự cố phát sinh với khách hàng khi gặp trục trắc giao và sử dụng.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ Nữ, Có khả năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng.Có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế
- Có thế làm theo ca 8.30p-17h 12h30-20h30.Tuần nghỉ 1 ngày
- Gắn bó lâu dài với Công ty.
Tại Công Ty TNHH Nội Thất Nhật Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng + % doanh số bán hàng. Thu nhập 7-12tr hoặc theo năng lực
- Đồng phục
- Thưởng vào các dịp lễ tết
- Du lịch công ty
- Chi tiết sẽ thông báo khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất Nhật Minh Anh
