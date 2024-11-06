Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Nội Thất Nhật Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 166 - 168 Cách Mạng Tháng 8 - Phường Mười - Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Tư vấn bán hàng nội thất cho khách hàng tại showroom nội thất Chổi Xể và qua điện thoại, kênh bán hàng online.... (nếu có)

- Chăm sóc Khách hàng, hỗ trợ khách trong quá trình bán và sau bán ( nếu cần )

- Xử lý sự cố phát sinh với khách hàng khi gặp trục trắc giao và sử dụng.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ, Có khả năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng.Có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế

- Có thế làm theo ca 8.30p-17h 12h30-20h30.Tuần nghỉ 1 ngày

- Gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công Ty TNHH Nội Thất Nhật Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + % doanh số bán hàng. Thu nhập 7-12tr hoặc theo năng lực

- Đồng phục

- Thưởng vào các dịp lễ tết

- Du lịch công ty

- Chi tiết sẽ thông báo khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất Nhật Minh Anh

