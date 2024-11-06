Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Nội Thất Nhật Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Nội Thất Nhật Minh Anh
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công Ty TNHH Nội Thất Nhật Minh Anh

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công Ty TNHH Nội Thất Nhật Minh Anh

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 166

- 168 Cách Mạng Tháng 8

- Phường Mười

- Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Tư vấn bán hàng nội thất cho khách hàng tại showroom nội thất Chổi Xể và qua điện thoại, kênh bán hàng online.... (nếu có)
- Chăm sóc Khách hàng, hỗ trợ khách trong quá trình bán và sau bán ( nếu cần )
- Xử lý sự cố phát sinh với khách hàng khi gặp trục trắc giao và sử dụng.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ, Có khả năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng.Có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế
- Có thế làm theo ca 8.30p-17h 12h30-20h30.Tuần nghỉ 1 ngày
- Gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công Ty TNHH Nội Thất Nhật Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + % doanh số bán hàng. Thu nhập 7-12tr hoặc theo năng lực
- Đồng phục
- Thưởng vào các dịp lễ tết
- Du lịch công ty
- Chi tiết sẽ thông báo khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất Nhật Minh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nội Thất Nhật Minh Anh

Công Ty TNHH Nội Thất Nhật Minh Anh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 61 ngõ 66 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

