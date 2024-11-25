Tuyển Bán hàng thời trang Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 51 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nắm vững kiến thức về sản phẩm, Chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đến khách hàng
Thực hiện công việc bán hàng, làm thủ tục bán hàng cho khách
Kiểm soát và đảm bảo hàng hóa tại cửa hàng luôn đầy đủ
Trưng bày hàng hóa theo quy định
Thực hiện các công việc vệ sinh cửa hàng theo sự phân công của quản lý
Các công việc khác phục vụ hoạt động của cửa hàng theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ ngoại hình khá, KHÔNG VƯỚNG BẬN LỊCH HỌC. Giao tiếp Tiếng Anh (Có phụ cấp 300k một tháng)
Nhanh nhẹn, trung thực
Kỹ năng giao tiếp tốt
Làm xoay ca linh hoạt: Ca sáng: 08h30 – 16h30; Ca chiều 14h – 22h (Nghỉ 01 ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6)
Có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế
Yêu thích lĩnh vực bán lẻ, thời trang, thể thao

Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7-9tr/ tháng/ 26 ngày công: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh số
Thu nhập từ 7
Thử việc 01 tháng hướng 100% lương
Chế độ BHXH đầy đủ, đóng BHXH trong tháng làm việc đầu tiên
Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24
Đào tạo đầy đủ, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 163 Phan Đăng Lưu Quận Phú Nhuận Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất