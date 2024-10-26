Tuyển Nhân Viên Bảo Trì Điện thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Long An

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN CAO LỢI HƯNG
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Ấp Thuận Hòa 2, Hòa Khánh Nam, Đức Hoà
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
- Kiểm tra thiết bị, máy móc định kỳ để đảm bảo thiết bị, máy móc hoạt động ổn định.
- Lập kế hoạch và thực hiện bảo trì, vệ sinh thiết bị và máy móc.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện hoặc các ngành liên quan Có tinh thần trách nhiệm trong công việc Chưa có kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ đào tạo
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN CAO LỢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng các dịp lễ tết Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cơ hội phát triển nghề nghiệp Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN CAO LỢI HƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
