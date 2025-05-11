Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hưng Mỹ Phú làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô B15 đường ngang 2, KCN Phú An Thạnh, An Thạn, Bến Lức, Huyện Bến Lức

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng, xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

- Lên kế hoạch kinh doanh sản phẩm.

- Tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng trước và sau sale.

- Nắm rõ quy trình kinh doanh của công ty, điểm mạnh của công ty

- Nam tuổi từ 23-45

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc các trường dạy nghề có liên quan.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, siêng năng, có trách nhiệm trong công việc

- Kỹ năng giao tiếp.

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng

- Ngoại ngữ: không bắt buộc (ưu tiên biết tiếng Hoa)

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

- Các chế độ đãi ngộ theo quy chế công ty và theo quy định của nhà nước, thưởng lương thứ 13

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Cơ hội được đào tạo và phát triển sự nghiệp.

- Chế độ đãi ngộ và phúc lợi đặc biệt theo hiệu quả công việc.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Bộ Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN...)

