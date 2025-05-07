Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Kitchen 4PS - Lô M - 5A, Khu Công Nghiệp Long Hậu Mở Rộng, Đường Trung Tâm, Xã Long Hậu, Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện việc nhập xuất hằng ngày đảm bảo số lượng tồn kho chính xác.

Thực hiện tổ chức,sắp xếp,bố trí nhân sự kho cho phù hợp,đảm bảo tiến độ kế hoạch được giao.

Cập nhật thông tin(Xuất – Nhập – Đổi trả ,Shipmment vận chuyển) cho các Team liên quan

Chấp hành đúng Policy, EHS , PCCC của Công ty.

Thực hiện soạn hàng và giao nhận với các bộ phận liên quan đúng đủ theo quy trình

Cập nhật số Lot lên hệ thống, theo dõi FIFO/FEFO xuất nhập hàng ngày.

Thực hiện kiểm tra số lượng tồn kho hằng ngày đảm bảo số lượng đúng với hệ thống.

Kiểm soát hàng hóa nhận dạng và checklist theo yêu cầu.

Thực hiện công tác kiểm kê định kỳ theo yêu cầu

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Báo cáo quản lý trực tiếp các vấn đề bất thường trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Sức khỏe tốt, từng làm việc trong kho hàng

Thời gian làm việc: từ 7:00 đến 16:00 ; ca 8 tiếng từ thứ 2 đến thứ 7 (chủ nhật nghỉ)

Từ đủ 18 đến 40 tuổi

Thái độ chuyên nghiệp, chịu được áp lực công việc, có trách nhiệm, sẵn sàng tăng ca

Tốt nghiệp trung cấp

Tại Công ty Cổ phần Pizza 4Ps Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh + Thưởng hàng tháng

Thưởng lương tháng 13; xét tăng lương định kì hàng năm

12 ngày phép năm

Hỗ trợ ăn trưa hàng ngày

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,…. ; bảo hiểm tai nạn 24/7 của PTI

Được áp dụng chính sách giảm giá 50% dành cho nhân viên khi sử dụng dịch vụ của Pizza 4P‘s, Ippudo, ALCB trên toàn quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Pizza 4Ps

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin