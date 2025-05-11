Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH WOZEL TTP làm việc tại Long An thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: KCN Phú An Thạnh, Xã An Thạnh, Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Thực hiện công tác kế toán nội bộ: hạch toán chứng từ, kiểm tra và xử lý các giao dịch tài chính của công ty.

Quản lý sổ sách kế toán, báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm.

Kiểm tra và đối chiếu các báo cáo chi phí, thu nhập của công ty với các chứng từ gốc.

Xử lý các công việc liên quan đến thuế: lập báo cáo thuế, khai thuế, quyết toán thuế.

Hỗ trợ công tác kiểm toán và các công việc liên quan khi có yêu cầu.

Liên lạc và làm việc với các đối tác, khách hàng và các cơ quan chức năng liên quan đến công việc kế toán.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung Cấp chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kế toán nội bộ, ưu tiên ứng viên đã làm việc trong các công ty sản xuất.

Thành thạo hoặc biết tiếng Trung (4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết) để trao đổi làm việc trực tiếp với sếp người Trung Quốc.

Hiểu biết về luật thuế và các quy định kế toán hiện hành tại Việt Nam.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng (Word, Excel).

Tại CÔNG TY TNHH WOZEL TTP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có nhiều cơ hội học hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WOZEL TTP

