Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Nhựa Thiên Ý làm việc tại Long An thu nhập 10 - 150 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Nhựa Thiên Ý
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Nhựa Thiên Ý

Mức lương
10 - 150 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Đường số 2, Cụm công nghiệp Tú Phương, Xã Lợi Bình Nhơn, Tân An, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 150 Triệu

Lập kế hoạch và quản lý hoạt động kế toán
Xử lý các công việc liên quan đến quyết toán, kiểm kê sổ sách kế toán
Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế
Làm việc với các ngân hàng trong lĩnh vực tài chính & Phụ trách kiểm toán doanh nghiệp.
Xây dựng kế hoạch, quản lý tài chính/kế toán/thuế theo đúng pháp luật, phù hợp với đặc điểm của công ty
Quản lý hàng nhập, hàng xuất và hàng tồn trên hệ thống
Lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định

Với Mức Lương 10 - 150 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phương tiện đi làm tự túc
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công
Kỹ năng phân tích dữ liệu, chính xác và đúng quy định
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
Trung thực, làm việc nhóm cao, gắn kết thành viên

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Nhựa Thiên Ý Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10,000,000 - 15,000,000
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước
Hỗ trợ bữa ăn trưa miễn phí
Phụ cấp nhà trọ
Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm
Chế độ thưởng các dịp lễ, thưởng tết (tháng 13)
Các phúc lợi khác từ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Nhựa Thiên Ý

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

