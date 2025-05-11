Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Nhựa Thiên Ý làm việc tại Long An thu nhập 10 - 150 Triệu

Mức lương 10 - 150 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Đường số 2, Cụm công nghiệp Tú Phương, Xã Lợi Bình Nhơn, Tân An, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 150 Triệu

Lập kế hoạch và quản lý hoạt động kế toán

Xử lý các công việc liên quan đến quyết toán, kiểm kê sổ sách kế toán

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế

Làm việc với các ngân hàng trong lĩnh vực tài chính & Phụ trách kiểm toán doanh nghiệp.

Xây dựng kế hoạch, quản lý tài chính/kế toán/thuế theo đúng pháp luật, phù hợp với đặc điểm của công ty

Quản lý hàng nhập, hàng xuất và hàng tồn trên hệ thống

Lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định

Với Mức Lương 10 - 150 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phương tiện đi làm tự túc

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

Kỹ năng phân tích dữ liệu, chính xác và đúng quy định

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Trung thực, làm việc nhóm cao, gắn kết thành viên

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Nhựa Thiên Ý Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10,000,000 - 15,000,000

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước

Hỗ trợ bữa ăn trưa miễn phí

Phụ cấp nhà trọ

Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm

Chế độ thưởng các dịp lễ, thưởng tết (tháng 13)

Các phúc lợi khác từ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Nhựa Thiên Ý

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin